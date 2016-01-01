"Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый и идите по нему; и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не "пойдем! Иеремия 6:161



Однажды по трущобам Нью-Йорка шли пастор и парикмахер.



Пастор говорил своему спутнику о Боге, но тот противился и сказал: "Посмотрите на эти грязные улицы, на эти страшные дома и притоны воров, на проституток и наркоманов. Если на самом деле есть Бог, то почему Он все это допускает? Пастор промолчал..



Идут дальше, а навстречу им грязный, оборванный бродяга, небритый, волосы всклокочены и пьян в стельку. Пастор говорит парикмахеру: "Видишь?" Тот отвечает "Вот об этом я и говорил. Почему Бог допустил человека до такого состояния?" "А тебе не стыдно, спросил пастор, что по улицам ходят такие люди' Ведь, это твоя обязанность приводить в порядок человеческие бороды" "А я при чем? ответил парикмахер, ведь, если бы он пришел ко мне, я бы привел его в приличный вид, но его ведь на веревке не затянешь в парикмахерскую." Пастор: "А ты говоришь, что Бог виноват в беспорядках человеческого общества Он создал человека по образу и подобию Своему со свободной волей избирать добро и зло, но многие люди избрали зло. Они не хотят придти к Нему, чтобы Он спас их от катастрофы надвигающейся гибели. А насильно Бог никого не хочет привлекать".