"Застойная" идея

В современной исторической науке сохранился старый стереотип: Библия — это миф. Потому что до сих пор у историков присутствует материалистическое понимание происхождения жизни. Но это понимание идет вразрез с Библией.Удивительно, что до сих пор в учебнике истории древнего мира за 5 класс под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой есть параграфы с такими названиями как: «Миф о сотворении человека», «Миф о всемирном потопе», «Легенда о пире Валтасара». Почему до сих пор авторы учебников истории пишут, что рассказы, описанные в Библии, — это мифы. Тем не менее, многие авторитетные историки используют Библию как исторический документ при изучении Ближнего Востока.В основном граждане России считают себя верующими людьми. И тем не менее небольшая группа историков в современных школах навязывает детям теорию об эволюции.В Конституции РФ написано, что каждый гражданин имеет право на свободу слова, мыслей и вероисповедания. Во многих школах, на уроке истории, высмеивается вера ребенка в Бога и в то, что Бог сотворил человека и все живое на земле. Сами учебники пронизаны идеей Дарвина, а повествования Библии преподносятся как миф, легенда, сказка. Такое отношение преподавателей и авторов учебников к ценностям священной книги — Библии наносит непоправимый ущерб в воспитании ребенка и ущемляет права верующих.Современным авторам книг по истории следует отказаться от понятия «миф» по отношению к Библии и предложить детям самим выбрать, во что им верить: в ничем недоказанную версию Дарвина об эволюции или в сотворение этого мира Богом.

А. Бахарев, выпускник исторического факультета ПГПУ.

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Мартышек трое за обедом.— Послушайте, друзья, — одна из них сказала,— Какую новость я сегодня услыхала:Вы знаете, что говорят сейчас?Что будто род людской произошел от нас.Из нашей благородной расыРазвились будто бы людские массы.Да разве мы такие, как они?Так, как они, проводим свои дни?Как, милые, нам тут не возмутиться,Где, кто из нас бы вздумал разводиться?Детей своих покинуть кто бы мог?Иль выбросить их мог бы за порог?Иль на чужом оставить попеченье,С рук на руки передавать все время,Чтоб матерей своих они совсем не знали,Любви и ласки их не испытали?Не видела я также никогда,Чтобы заборами мы пальмы окружали,Чтобы орехи лучше пропадали,Чем дать другим попробовать на вкус.Еще есть вещь одна: какая обезьянаПойдет в кабак напиться допьяна,За удовольствие и развлеченье то считать,Придя домой, жену бить и детей пугать?Какого, я б хотела знать они происхожденья?Но только не от нас они, в том нет сомненья!

Перевела с англ. Е.Л. Абрамова