Вера в Бога

В основном все люди, независимо от национальности, культуры и социального положения, верят в Бога. Как верят -- это уже другой вопрос. Но, погруженные в земные заботы и временные проблемы, они все же время от времени останавливаются и начинают фундаментально анализировать происходящее вокруг. И, поднимая свои глаза в вечернее время в небо, они удивляются величию и необъятности Вселенной. И даже самый отъявленный атеист приостановится при виде многочисленных светил в небе. Чья рука сотворила это? И здесь зарождается вера в Того, Кто создал эти светила. Вера в Невидимого.Ап. Павел говорит: "Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны" (Рим. 1:20). То есть, рассматривая сотворенное, человек должен прийти к выводу о существовании Бога-Творца.Но не только через природу мы познаем Творца, но и через Его Слово, т.е. Библию. Библия ясно открывает нам Его сущность, сущность Творца и говорит о Его святости, справедливости и любви, проявленной особым проявлением через Сына Его, а нашего Господа Иисуса Христа.Верующим часто задают вопрос: "Покажите нам Бога". Бог живет в неприступном свете, в Нем нет никакой тьмы. Очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца, поэтому человек, находящийся в греховном теле, не может видеть Бога.Первые люди, Адам и Ева, общались с Богом лицом к лицу. Но с того времени, когда человек через грех потерял подобие Божье, он (находясь в земном теле) не может видеть Бога лицом к лицу.Слово Божье говорит, что Бог есть любовь. Но это не значит, что любвеобильный Бог может иметь что-либо общее или присутствовать вместе со грехом. Нет, нет и нет! Бог свят и живет среди святого народа.Люди обычно склонны в различных проблемах, в которые они попадают, винить Бога за неблагополучие, повторяя: "Боже, почему так получается?" Но если, например, ехать ночью на автомобиле с выключенными фарами, разве не попадем в беду? Имеем ли мы основание обвинять конструктора автомобиля? Мы просто не выполнили предусмотренных правил. Поэтому Христос и говорит, что. кто ходит во свете, тот не спотыкается. В этом наше благополучие, если так поступаем, или несчастье -- если не поступаем. Ходи во свете Божьем, держись пути Его и избежишь многих жизненных невзгод и бед.Бог всегда имеет цель приблизить человека к свету, чтобы он ходил пред Ним, исполняя Его Слово, будучи всегда в свете Правды. Ради нас Он оставил славу небес и сошел на землю, чтобы просветить всякую тьму, потому что Он был, есть и будет Богом любви. Слава Ему!Перед грехопадением не было ни смерти, ни страданий, ни бед. Бог устроил все так, чтобы человек находился в прекрасных условиях, но человек, по своей воле избрал путь, ведущий от Бога.Мы должны сознавать это и помнить, что, кто уходит от Бога, тот попадает в беду. И Библия приводит множество примеров. как Бог судит людей за грех и как оберегает держащихся Слова Его.Во время потопа все человечество погибло за грех, но Бог не забыл праведного Ноя и в восьми душах спас его семейство, потому что Ной был праведен и ходил во свете Божьем. В Новом Завете находим пример, как за утаенный грех, т.е. неправду. Бог поступил с Ананией и Сапфирой.Из этих двух примеров видим, что Бог относится к каждому нашему греху намного серьезнее, чем мы полагаем. И в этом Он не может измениться, ибо Он ненавидит грех и будет судить всякую неправду. В Писании находим такие слова: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею..." Эти слова делают ударение, что человеку необходимо не только познать Его существование, но и возлюбить Его всем сердцем и всей душой. Кто познал Бога и исполняет эту заповедь, может подтвердить, как благ Бог к любящим Его.Израильскому народу Бог дал заповеди, которые остались в силе на многие времена. Одна из них: "Не делай себе кумира и никакого изображения..." Изображение какого-либо божества есть грех (Лев.26:1), и Бог судится с теми, кто имеет кумира. Даже изображение Христа или Божьей матери Марии неугодны Богу. Ап. Павел говорит: "Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем" (2Кор.5:16)., Слово Божье открывает, что Бог есть Дух, и поклонники должны поклоняться Ему в Духе и истине.Но в Писании мы также находим места, где Бог говорит о Себе как о личности, имеющей форму и образ. "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему..." (Быт. 1:26). Эти слова говорят нам очень о многом. Первое -- это то, что Бог имеет конкретный образ, и Адам до грехопадения мог с Ним общаться. Образ -- это те же черты лица, руки, ноги и все тело. Далее Бог говорит, что человек сотворен по образу и по подобию Бога. Подобие -- это слава, величие и красота. Да и нет сомнения, что человек был создан для общения с Ним. Он был подобен Богу и одет в Его славу и величие красоты небесной.Но грех раздел человека, и он утерял подобие Божье. Когда Адам согрешил, то увидел, что наг, и стал скрываться от Бога (Быт.3:8-9). Почему стал скрываться? Потому, что согрешил. Вполне понятно, что до грехопадения он не прятался. Поэтому Христос и сказал: "... всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его.., а поступающий по правде идет к свету" (Иоан.3:20-21).Бог есть Бог любви, и праведный не боится идти к Нему, чтобы иметь общение, а кто грешит, тот прячется от Него. Но, увы, от Бога никто не спрячется, но все явятся пред Ним и дадут отчет за свою жизнь.Да, как хорошо и приятно жить во свете Божьем. Тогда нет страха, а, наоборот, зная, что приближается встреча с Ним, наш дух ликует, и жажда праведника -- увидеть Бога и иметь общение с Ним, как имели наши прародители до грехопадения. Да благословит нас всех Господь и да поможет жить свято, ходя пред Ним в чистоте, и встретить Его, как любящего Отца, а не как Судью."И скачал Господь Моисею:сойди, и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали многие..." (Исх. 19:21). Да. лишь святые увидят Его таким, каков Он есть. В силе и могуществе Бог непостижим нашему разуму, но мы глубоко верим написанному в Слове Божьем, ибо теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, предположительно, тогда же лицем к лицу увидим Его таким, как Он есть. Слава Ему вовеки.В заключение хочу напомнить важные слова из нагорной проповеди: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят". Слава Ему за эту славную надежду, данную святым и чистым, и да благословит Господь нас быть таковыми. Аминь.