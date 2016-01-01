Вера в Бога

Вера в Бога
       В основном все люди, независимо от национальности, культуры и социального положения, верят в Бога. Как верят -- это уже другой вопрос. Но, погруженные в земные заботы и временные проблемы, они все же время от времени останавливаются и начинают фундаментально анализировать происходящее вокруг. И, поднимая свои глаза в вечернее время в небо, они удивляются величию и необъятности Вселенной. И даже самый отъявленный атеист приостановится при виде многочисленных светил в небе. Чья рука сотворила это? И здесь зарождается вера в Того, Кто создал эти светила. Вера в Невидимого.
       Ап. Павел говорит: "Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны" (Рим. 1:20). То есть, рассматривая сотворенное, человек должен прийти к выводу о существовании Бога-Творца.
       Но не только через природу мы познаем Творца, но и через Его Слово, т.е. Библию. Библия ясно открывает нам Его сущность, сущность Творца и говорит о Его святости, справедливости и любви, проявленной особым проявлением через Сына Его, а нашего Господа Иисуса Христа.
       Верующим часто задают вопрос: "Покажите нам Бога". Бог живет в неприступном свете, в Нем нет никакой тьмы. Очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца, поэтому человек, находящийся в греховном теле, не может видеть Бога.
       Первые люди, Адам и Ева, общались с Богом лицом к лицу. Но с того времени, когда человек через грех потерял подобие Божье, он (находясь в земном теле) не может видеть Бога лицом к лицу.
       Слово Божье говорит, что Бог есть любовь. Но это не значит, что любвеобильный Бог может иметь что-либо общее или присутствовать вместе со грехом. Нет, нет и нет! Бог свят и живет среди святого народа.
       Люди обычно склонны в различных проблемах, в которые они попадают, винить Бога за неблагополучие, повторяя: "Боже, почему так получается?" Но если, например, ехать ночью на автомобиле с выключенными фарами, разве не попадем в беду? Имеем ли мы основание обвинять конструктора автомобиля? Мы просто не выполнили предусмотренных правил. Поэтому Христос и говорит, что. кто ходит во свете, тот не спотыкается. В этом наше благополучие, если так поступаем, или несчастье -- если не поступаем. Ходи во свете Божьем, держись пути Его и избежишь многих жизненных невзгод и бед.
       Бог всегда имеет цель приблизить человека к свету, чтобы он ходил пред Ним, исполняя Его Слово, будучи всегда в свете Правды. Ради нас Он оставил славу небес и сошел на землю, чтобы просветить всякую тьму, потому что Он был, есть и будет Богом любви. Слава Ему!
       Перед грехопадением не было ни смерти, ни страданий, ни бед. Бог устроил все так, чтобы человек находился в прекрасных условиях, но человек, по своей воле избрал путь, ведущий от Бога.
       Мы должны сознавать это и помнить, что, кто уходит от Бога, тот попадает в беду. И Библия приводит множество примеров. как Бог судит людей за грех и как оберегает держащихся Слова Его.
       Во время потопа все человечество погибло за грех, но Бог не забыл праведного Ноя и в восьми душах спас его семейство, потому что Ной был праведен и ходил во свете Божьем. В Новом Завете находим пример, как за утаенный грех, т.е. неправду. Бог поступил с Ананией и Сапфирой.
       Из этих двух примеров видим, что Бог относится к каждому нашему греху намного серьезнее, чем мы полагаем. И в этом Он не может измениться, ибо Он ненавидит грех и будет судить всякую неправду. В Писании находим такие слова: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею..." Эти слова делают ударение, что человеку необходимо не только познать Его существование, но и возлюбить Его всем сердцем и всей душой. Кто познал Бога и исполняет эту заповедь, может подтвердить, как благ Бог к любящим Его.
       Израильскому народу Бог дал заповеди, которые остались в силе на многие времена. Одна из них: "Не делай себе кумира и никакого изображения..." Изображение какого-либо божества есть грех (Лев.26:1), и Бог судится с теми, кто имеет кумира. Даже изображение Христа или Божьей матери Марии неугодны Богу. Ап. Павел говорит: "Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем" (2Кор.5:16)., Слово Божье открывает, что Бог есть Дух, и поклонники должны поклоняться Ему в Духе и истине.
       Но в Писании мы также находим места, где Бог говорит о Себе как о личности, имеющей форму и образ. "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему..." (Быт. 1:26). Эти слова говорят нам очень о многом. Первое -- это то, что Бог имеет конкретный образ, и Адам до грехопадения мог с Ним общаться. Образ -- это те же черты лица, руки, ноги и все тело. Далее Бог говорит, что человек сотворен по образу и по подобию Бога. Подобие -- это слава, величие и красота. Да и нет сомнения, что человек был создан для общения с Ним. Он был подобен Богу и одет в Его славу и величие красоты небесной.
       Но грех раздел человека, и он утерял подобие Божье. Когда Адам согрешил, то увидел, что наг, и стал скрываться от Бога (Быт.3:8-9). Почему стал скрываться? Потому, что согрешил. Вполне понятно, что до грехопадения он не прятался. Поэтому Христос и сказал: "... всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его.., а поступающий по правде идет к свету" (Иоан.3:20-21).
       Бог есть Бог любви, и праведный не боится идти к Нему, чтобы иметь общение, а кто грешит, тот прячется от Него. Но, увы, от Бога никто не спрячется, но все явятся пред Ним и дадут отчет за свою жизнь.
       Да, как хорошо и приятно жить во свете Божьем. Тогда нет страха, а, наоборот, зная, что приближается встреча с Ним, наш дух ликует, и жажда праведника -- увидеть Бога и иметь общение с Ним, как имели наши прародители до грехопадения. Да благословит нас всех Господь и да поможет жить свято, ходя пред Ним в чистоте, и встретить Его, как любящего Отца, а не как Судью.
       "И скачал Господь Моисею:
       сойди, и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали многие..." (Исх. 19:21). Да. лишь святые увидят Его таким, каков Он есть. В силе и могуществе Бог непостижим нашему разуму, но мы глубоко верим написанному в Слове Божьем, ибо теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, предположительно, тогда же лицем к лицу увидим Его таким, как Он есть. Слава Ему вовеки.
       В заключение хочу напомнить важные слова из нагорной проповеди: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят". Слава Ему за эту славную надежду, данную святым и чистым, и да благословит Господь нас быть таковыми. Аминь.
Петр Наварок, журнал "Слово христианина", №3, 1999 г.

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 20 2002\4