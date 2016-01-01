В чудесную Рождественскую ночь ангелы пели, на Вифлеемских полях, хвалебную песнь Богу: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение". С той самой ночи, когда родился Иисус, христиане всего мира в рождественские ночи прославляют Бога за рождение Спасителя мира, проводят богослужения. Но есть люди, которые в ночь перед Рождеством ворожат различными способами, стараясь узнать свою будущую судьбу. В период от Рождества до Крещения, который назвали "святками", некоторые думают, что можно точно предсказать повороты своей судьбы. Одни бросают башмаки за дверь, наивно полагая, что в какую сторону он упадет носком, оттуда их милый придет. Другие раскладывают пасьянсы, третьи вызывают духов. Занимаясь этим люди, грешат перед Богом. Правильных ответов на свои вопросы они не получат, потому что исходят они не от Бога, а от сатаны, который есть лжец и отец лжи.Но бывает так, что человеку нагадали, "предсказали" его судьбу, может быть даже против его воли. И это "предсказание", каким-то образом, сбывается. Почему? Неужели Библия не права? Да нет, в действительности, не правы люди, слагая все сказанное "провидцами" в своих сердцах, откладывая в своем сознании.Но также нельзя сбрасывать со счетов духовный невидимый мир. Многие люди знают и верят, что он есть. Что есть сверхъестественные силы, которые воздействуют на нашу жизнь. Однажды, услышав об Иисусе Христе, мы можем принять Его верой в сердце, а можем не принять. Это личный выбор каждого человека, повлиять на который не в силах никто. Если мы выбираем Бога, то получаем откровение от Него, а если отвергаем, то в нашу жизнь вмешивается сатана.

Я знаю одного человека, которому родственница нагадала день его смерти. Она многим предсказывала такие вещи. И люди, действительно, умирали в тот день, который она указывала. Но время шло, и брат уверовал во Христа. Он помнил предсказанный ему день смерти и ждал своего часа с ужасом и трепетом. И вот наступил "долгожданный" день, за ним другой, прошел месяц, год. Уж много воды утекло с тех пор, а мой брат во Христе жив и поныне. Будь он неверующим, возможно, что сказанные родственницей слова сбылись бы. Все служащие диаволу принадлежат ему. А над теми, кто отрекся от прежней жизни, исповедывал свои грехи, посвятил свою жизнь для служения Богу, сатана не имеет власти. Теперь Господь распоряжается их жизнями, потому что они надеются на Своего Небесного Отца, они имеют слово от Бога:Бог, сотворивший человека в Своей премудрости, предусмотрел, что человеку легче будут жить, если он не будет знать наперед свою жизнь, свою судьбу. Почти у всех людей жизнь трудная, у некоторых очень трудная. Если бы люди знали все наперед, то сильно переживали бы. Мы должны вверять свою жизнь в руки Божии и знать, что человеку заглянуть даже в свое будущее не дано. Апостол Павел восклицает:Если судьбы непостижимы, то их и постичь невозможно. В псалме 35, стихом 7 говорится:Это самое прекрасное - знать, что Господь хранит нас, ведет путем Ему Одному известным и наилучшим, который приведет в жизнь вечную. ИбоНо очень часто, мы недовольны, как устроена наша жизнь, недовольны своими жилищно-бытовыми условиями, карьерой, материальным благосостоянием. Не в состоянии сами изменить эти "мелочи жизни", некоторые начинают искать решение своих проблем у выше стоящих лиц. Они думают, что если быть ближе к "теплому местечку", то в их судьбе произойдут грандиозные перемены.Да, начальства и власти могут нам в чем-то помочь, облегчить жизнь, но не следует вверять свою судьбу в руки других людей, ибо толькоЛюди обдумывают свой путь, порой просчитывают каждый шаг, вплоть до мелочей, полагаясь на свои силы. Но хотите вы или не хотите, даже еслиЕсть бомжи, пьяницы, которые говорят: "У нас судьба такая, нам на роду так написано". Вы должны знать, Бог - есть любовь. Никогда, ни одного человека Он не подталкивал ко греху. Бог ведет человека к свету, а если мы желаем оставаться во тьме, не просим Духа Святого просветить очи нашего сердца, то кого обвинять. Если ктоБог дает право выбора каждому человеку: пройти свой земной путь с Ним или без Него. Решайте, дорогие читатели, сами, как вы хотите прожить свою жизнь: доверить свою судьбу Ему или надеяться только на свои силы.