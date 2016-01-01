Вот и конец 2002 года, стрелки часов отсчитывают последние минуты уходящего года... Что он принес вам: счастье или неудачу, радость или беду? Может быть в этом уходящем году в ваш дом пришла трагедия. Да, все чаще и чаще в средствах массовой информации появляются тревожные сигналы о бедствиях, происходящих в мире. Катастрофы, эпидемии, катаклизмы, войны, беспорядки... Волей - неволей начинаешь задумываться над тем, что есть жизнь человеческая. На сколько она хрупка и как трудно сохранить ее в этом мире, надеясь на свои силы. Всего лишь случай может решить твое будущее. Сел не в тот самолет, маршрутное такси, или очутился не в том месте, встретился не с теми людьми, может даже родился не в том государстве. Люди по-разному реагируют на происходящее. Одни спокойно слушают, оставаясь равнодушными к бедам других и думают, что они их никогда не коснутся. Других все это приводит в отчаяние, наводит страх и ужас. Третьи считают, что все это было и раньше на земле, просто информация об этом не разглашалась, а человечество продолжает жить и развиваться. Есть и такие, которые пытаются делать вид, что всей этой страшной действительности не существует. Но несмотря на столь разное отношение человека к происходящему, факты остаются фактами. Ученые разводят руками, силясь объяснить то или иное бедствие ранее не существовавшим. Потому и создается впечатление, что все в мире начинает жить и двигаться по законам, ранее не существующим. Ни большие деньги, ни влиятельные связи, на которые так часто уповает человек не могут сохранить жизнь. Перед лицом смерти все равны: и если какому-то самолету надлежит упасть, то она (смерть) не выбирает: "Вот этого можно оставить, а этого взять", -- она забирает всех. Что же делать? Как жить в мире, в котором жизнь человеческая (как кажется) ничего не стоит? Попробуем ответить на этот вопрос словами Библии.Дело в том, что в Слове Божьем имеется точное описание событий, которые разворачиваются на наших глазах, и о том, что будет дальше. Христос своим ученикам говорил такие слова: "Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и голод, и мор, и ужасные явления, и великие знамения с неба. И будут знамения в солнце и в луне и в звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою и славою великою" (Евангелие от Луки, глава 21, стихи 9-11, 25-27). Значит все происходящее известно Богу?! Мало того, именно Он является Создателем плана, по которому движется Вселенная. Написано, что все, что происходит сейчас, только начало болезней земли и человечества. Зачем же Богу губить Свое творение? Неужели Он так безжалостен? Нет! Просто чаша беззаконий человека уже переполнена. Если бы не Божья любовь и сострадание к нам, людям, то мы уже давно истребили бы друг друга. В Библии написано: "Но Он, милостивый, прощал грех, и не истреблял их; многократно отвращал гнев Свой, и не возбуждал всей ярости Своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается" (Псалом 77, стихи 38 - 39). Только одному Богу известно, сколько раз Он спасал нас от неминуемой смерти. Только Он один может рассказать каждому из нас, сколько раз мы, совершая дела, достойные наказания, добровольно отдавая себя на растерзание дьяволу, стояли у края бездны. А Он Своею сильною рукою опять спасал нас, в который раз надеясь на наше покаяние. Сам Бог говорит такие слова: "Разве Я хочу смерти беззаконника? ... Не того ли, чтоб он обратился от путей своих и был жив?" (Книга Иезекииль, глава 18, стих 23).Но для Бога и для верующих людей слово "жизнь" имеет гораздо большее значение, чем просто существование на этой земле. Ведь всякому человеку надлежит родиться, а потом умереть. Поэтому Бог приготовил для нас нечто большее. В Библии говорится: "Ибо вот, Я (Бог) творю новое небо и новую землю, и прежнее уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце" (Книга Пророка Исаии, глава 65, стих 17). И в другом месте: "И увидел я новое небо и новую землю; ... И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло" (Откровение глава 21, стихи 1, 3-4). Вы можете сказать на это: "Мне все равно, что будет потом! Я хочу жить сейчас!" Но, дорогой друг, знаю, что и на земле жизнь без Бога - лишь бессмысленное существование! Только Он может дать самое ценное для человека, что невозможно купить ни за какие деньги, -- мир в сердце и уверенность в завтрашнем дне. Только Он может направить наши ноги на правильный путь и открыть нам, то что для нас является поистине важным. Он любит нас и хочет заботиться о нас и здесь на земле. Но хотим ли этого мы? Нужен ли нам Бог, когда у нас все хорошо? Или мы вспоминаем о Нем только тогда, когда что-то плохое приходит в нашу жизнь? Не Бог отвернулся от человека, а человек от Бога, желая жить по своим законам и ходить своими путями. И то, что происходит сейчас в мире, есть результат такой жизни - жизни без Бога. Но именно сейчас голос Господа звучит к людям с еще большей силой, заставляя пробудиться ото сна и взглянуть в глаза действительности.Несколько лет тому назад этот голос прозвучал и к моему сердцу. В то время я встретила верующую женщину, которая засвидетельствовала мне о событиях, грядущих на Вселенную, и о любви Божией. И когда узнала о том, что говорит Библия о будущем нашей земли, меня охватил ужас. Я почувствовала себя беззащитной и беспомощной. Тогда решила молить Бога о том, чтобы Он помиловал нас. В то время я еще только начинала знакомство со Словом Божьим, не знала, как молиться. Но для этого прошения слова нашлись, и самое главное, они шли из глубины души, от всего сердца. И Бог, любящий и понимающий, не замедлил с ответом. Но ответил Он вовсе не так, как я предполагала. Просто однажды я поняла, что и мы, люди, и все живое на земле стенает и мучается. Хотя разум наш зачастую этого не понимает, но душа рвется к чему-то неземному. Ей хочется свергнуть с себя бремя, которое она носит, и воспарить. "Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего" (Послание к Римлянам, глава 8, стихи 18 - 23).Мне также открылось и то, что наша планета ничего общего не имеет с тем, что Бог хочет дать всему живому на земле. И даже в самых прекрасных мечтах мы не можем представить, что приготовил Бог всем любящим Его. И страха уже не стало в моем сердце. Эта перемена мыслей произошла во мне не по причине приобретения каких-то знаний. (Ведь все знают, например, о том, что курение вредит здоровью, и, несмотря на это, очень многие курят). То, что произошло во мне, было из области сверхъестественного: мое старое восприятие мира заменилось новым. Я не знаю, как Бог сделал это. Но я убедилась в том, что даже внутренность человека подчиняется Ему. Это было только началом чудес в моей жизни. И вскоре я вверила себя в руки Божии, о чем ни разу не пожалела за все это время.Дорогой друг! Никто из нас, живя на земле, не знает ни дня, ни часа, когда ему надлежит оставить ее. Не знаем мы также и того, что будет с нами завтра. И как часто люди уходят из жизни, так и не примирившись с Богом. Бессмысленно страдая всю жизнь, умирая в тяжких мучениях, да еще и наследуя вместо Царства Божьего - вечную погибель!Если человек приобретет себе даже весь мир, а душе своей повредит, то какая ему от этого польза? И если вы из тех, кому дорога собственная душа, то идите к Богу. Он знает, как помочь вам, как в этом бушующем мире сохранить вашу жизнь и дать мир и покой вашему сердцу!