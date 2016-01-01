Вопросы и ответы

Вопросы и ответы
      Вопрос: «…Меня удивляет, что в Рождественскую ночь Ангел не явился иерусалимским священникам, которые знали Писание, а явился малограмотным, а может, и неграмотным пастухам. Выходит, что Бог ближе к темной массе…»

      Ответ: Бог нужен всем – и грамотным, и неграмотным. Бог любит всех - и грамотных, и неграмотных. Христос умирал на кресте за всех – и за грамотных и за неграмотным. Некоторые христиане любят критиковать ученых и грамотных людей, но ведь на свете разные бывают люди. Бог внимает послушным. Мудрецы с Востока были образованейшими людьми того времени, а они пошли на поиски Рожденного Царя и понесли Ему все, что имели: золото, ладан и смирну.
      Бог ожидает от каждого покорности, независимо от учености. Если бы небесный Ангел явился иерусалимским священникам и сказал им, что в городе Давидовом родился Спаситель, вряд ли они пожелали бы пойти в Вифлеем, чтобы посмотреть своими очами Младенца. Они не чувствовали потребности в спасении и в Вифлеем «малый город» - не пошли бы. Бог знал это, как он знал послушные сердца пастухов. Потому им первым прозвучала ангельская весть. Пастухи пошли и поклонились Небесному Младенцу. Священники на это не были способны.
      Бог пользовался и теперь пользуется учеными людьми, так же как и малограмотными. Доказательство? Апостол Павел, доктор Лука, а в наше время – множество ученых с мировой известностью.
Подготовил А. Васякин

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ВЫПУСК 20 2002\4