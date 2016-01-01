К спасению через исцеление

Все началось, когда я еще не была верующей. Я почувствовала общее физическое недомогание, похудела, а когда обратилась к врачу, мне поставили предварительный диагноз: рак шейки матки II степени. Первой моей реакцией было состояние шока. Я замерла, а потом подумала, что надо взять себя в руки.Когда я ложилась в больницу, то взяла с собой Библию. Я не была еще тогда по-настоящему верующим человеком. Но когда-то раньше я лежала в больнице (по другому поводу) и к нам приходила женщина по имени Галя -- член Церкви христиан веры евангельской. Галя навещала свою знакомую, которая нам и рассказала о том, что жизнь Гали изменилась после того, как она пришла к Богу. Мы заинтересовались, провели Галю в свою палату, а она нам немножко рассказала о себе и своем пути к Богу. Тогда я впервые купила Библию и стала ее читать. Поэтому, когда мне поставили этот страшный диагноз -- Библия уже была со мной. Помню, что, ложась в больницу, твердо верила, что Бог есть, что Он не оставит меня. Был, конечно, момент паники, но Господь тут же меня подхватил: "Не бойся, Я с тобой".Обследование провели на редкость быстро. Правда, во время проведения диагностической процедуры у меня открылось сильное кровотечение. Помню, как стала "вылетать" в трубу. Справа слышу разговор медицинского персонала и фразу: "Мы ее теряем!" А слева услышала голос: "Что ты хочешь?". Тогда я закричала, как мне показалось на всю вселенную: "Жить! Жить!" -- "Зачем?" -- "Дети!" И в это время кровотечение остановилось, и я пришла в себя.Анализы подтвердили рак второй степени (всего их четыре). Врач уже согласился оперировать, но дату операции никак не могли назначить. И это была последняя капля, переполнившая чашу моего терпения и спокойствия. Я вышла из палаты в коридор и зарыдала. Я плакала, как плачут маленькие дети и умоляла: "Господи! Ведь Ты есть! Господи, помоги мне!" Все прибежали и начали суетиться, успокаивать меня, а потом сразу направили меня в онкологию.Когда приехала в онкологию, ко мне пришел оперирующий хирург и вместе с моим лечащим врачом стал осматривать меня. Но осмотр показал, что рак не второй, а первой начальной степени. С точки зрения медицины - это невероятно, и я поняла, что это рука Господа исцеляет меня. Хирург сразу предложил операцию. Я не возражала. Но он предупредил, что операция будет сложная. Я этого не боялась. В ночь перед операцией увидела сон: лежу на каталке, готовая к операции и улыбаюсь. Этот сон успокоил меня. Я чувствовала руку Господа. На следующий день была назначена операция. Все прошло успешно. Я даже сама за собой ухаживала в послеоперационный период, в то время, как за многими ухаживают неделями. Все это время Библия была рядом со мной.После выписки из больницы я решила разыскать ту самую Галю. Нашла телефон той женщины, с которой лежала в больнице. Позвонила, все объяснила, и она мне дала телефон Гали. Связавшись с нею, задала вопрос: "Скажите, куда вы ходите на богослужения?" Она дала адрес, и я пошла. С тех пор (25 февраля 1996) я твердо решила идти за Богом.Болезнь отступила навсегда. Есть медицинское свидетельство этому. И это в то время, когда большинство раковых больных обречены на смерть. Могу привести пример из собственного опыта. Со мною лежали две женщины, они уже умерли. Хочу добавить еще одну немаловажную деталь. Однажды по телевидению выступал мой лечащий хирург. Он сказал, что перенести диагноз "рак" могут только верующие. Им можно сказать правду об их болезни. У них твердое основание, и они переносят это гораздо спокойнее.Существует мнение, что рак -- это духовное заболевание. В моем случае это верно. Это я поняла уже потом. Ведь Бог призывал меня очень давно и не раз. Теперь я благодарна Господу за то, что Он через такую болезнь привел меня к себе. Ведь услышала о Боге еще 1989, а пришла в 1996. Слава Богу за то, что Он дал мне постоять одной ногой в могиле, что встряхнул меня. Апостол Иаков сказал:Хочу обратиться к тем людям, которым поставили диагноз "рак". Сегодня Слово Божье открыто проповедуется. Доступ к нему совершенно свободен. Надо слушать. Надо немножко отойти от суеты и подумать, что будет там? Куда я иду? Тем ли путем? Не ждать, пока физическое состояние станет настолько плачевным, что просто не успеешь повернуть в нужную сторону.