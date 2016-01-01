Грехи
ЛЕНЬ - отсутствие желания что-то делать, трудиться, склонность к безделью. «Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы НЕ ОБЛЕНИЛИСЬ, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр.6:11-12)..
ЛИЦЕМЕРИЕ - поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием, добродетелью. «Горе вам, книжники и фарисеи, ЛИЦЕМЕРЫ, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Матф.23:27-28).
ЛУКАВСТВО - скрытая хитрость, притворство, уклонение от прямоты, искренности. «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца ЛУКАВОГО и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго» (Евр.3:12).