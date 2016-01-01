Люди говорят...
Летом этого года редакция нашей газеты проводила социологический опрос на улицах Пензы. Более 600 случайных прохожих ответили на четыре вопроса об их вере в Бога. По результатам опроса оказалось, что только 15% опрошенных не верят в Бога и никогда не обращались к Нему в молитве! Из 620 опрошенных 523 человека утверждают, что верят в Бога, и только 75 человек сказали, что никогда не молились! Конечно, мы советовали им исправить это положение вещей.
Каждый третий из опрошенных (220 человек) читал Библию или Новый Завет, но большая часть респондентов, к сожалению, не обращались к первоисточнику, предпочитая черпать информацию о Боге из другой литературы и современных СМИ. Наверное, именно поэтому в отдельном соцопросе, который мы проводили на Пасху, некоторые откровенно признались, что не верят или сомневаются в воскресении Иисуса Христа. Кроме того, большинство опрошенных выразили убеждённость, что им хватает познаний о Боге, и только 107 человек хотели бы знать больше о Нём. Такой "перекос" в результатах опроса наглядно демонстрирует современную тенденцию - в Бога большинство людей верят, даже обращаются к Нему за помощью, но Библию, важнейший источник истины, чаще всего не читали и знать ничего больше не хотят...
С чем же можно сравнить отношение основной массы людей к Богу? С банальной ситуацией на работе, когда нанятый работник рассуждает так: начальника, мол, на работе, я признаю, и зарплату хочу получать, но вот его требования ко мне - это уже слишком!
Дорогие читатели! Приходится признать, что при таком положении дел вряд ли можно говорить о настоящей, истинной сердечной вере большинства, не так ли? Пусть проверит каждый себя, ответив на эти четыре простых вопроса:
1) Верите ли вы в Бога?
2) Обращаетесь ли к Нему за помощью?
3) А при этом читали ли вы Библию или важнейшую её часть - Новый Завет?
4) Хотите ли вы знать о Боге больше?
Ваша вера движется в правильном направлении, если на все вопросы вы отвечаете утвердительно!