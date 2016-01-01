Люди говорят...

Летом этого года редакция нашей газеты проводила социологический опрос на улицах Пензы. Более 600 случайных прохожих ответили на четыре вопроса об их вере в Бога. По результатам опроса оказалось, что только 15% опрошенных не верят в Бога и никогда не обращались к Нему в молитве! Из 620 опрошенных 523 человека утверждают, что верят в Бога, и только 75 человек сказали, что никогда не молились! Конечно, мы советовали им исправить это положение вещей.Каждый третий из опрошенных (220 человек) читал Библию или Новый Завет, но большая часть респондентов, к сожалению, не обращались к первоисточнику, предпочитая черпать информацию о Боге из другой литературы и современных СМИ. Наверное, именно поэтому в отдельном соцопросе, который мы проводили на Пасху, некоторые откровенно признались, что не верят или сомневаются в воскресении Иисуса Христа. Кроме того, большинство опрошенных выразили убеждённость, что им хватает познаний о Боге, и только 107 человек хотели бы знать больше о Нём. Такой "перекос" в результатах опроса наглядно демонстрирует современную тенденцию - в Бога большинство людей верят, даже обращаются к Нему за помощью, но Библию, важнейший источник истины, чаще всего не читали и знать ничего больше не хотят...С чем же можно сравнить отношение основной массы людей к Богу? С банальной ситуацией на работе, когда нанятый работник рассуждает так: начальника, мол, на работе, я признаю, и зарплату хочу получать, но вот его требования ко мне - это уже слишком!Дорогие читатели! Приходится признать, что при таком положении дел вряд ли можно говорить о настоящей, истинной сердечной вере большинства, не так ли? Пусть проверит каждый себя, ответив на эти четыре простых вопроса:1) Верите ли вы в Бога?2) Обращаетесь ли к Нему за помощью?3) А при этом читали ли вы Библию или важнейшую её часть - Новый Завет?4) Хотите ли вы знать о Боге больше?Ваша вера движется в правильном направлении, если на все вопросы вы отвечаете утвердительно!