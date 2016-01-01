Золотая свадьба

Золотая свадьба


       6 декабря 2008 года у старшего пресвитера Церкви Христиан Веры Евангельской г. Пензы Владимира Парфеновича Шкляр состоится знаменательное событие - Золотая свадьба! 50 лет назад Бог удивительным образом даровал ему помощницу, спутницу жизни, дорогую и любимую им Тамару Петровну. Все эти годы они прожили в мире и любви. У них родилось шестеро детей. Они, как и многие в нашей стране, испытывали материальные трудности, пережили гонения на христиан. В 1963 году Владимир Парфенович стал пастором Церкви. Быть священнослужителем в то время было небезопасно, и не всякий соглашался на это, боясь ареста, тюрьмы, разлуки с близкими. Прошло немного времени, и в 1969 году на праздник Пасхи во время богослужения его арестовали и посадили в тюрьму. Тамара Петровна осталась одна с шестью маленькими детьми, без средств к существованию. Старшему было 9 лет, а младшему - около года. Но Господь помог им все это преодолеть. Владимир Парфенович и Тамара Петровна немало потрудились и сейчас трудятся для Бога. И Господь благословляет их жизнь. Бог помог им воспитать всех детей верующими. Сейчас все они имеют свои семьи. У них двадцать пять внуков, четыре правнука. На сегодняшний день их семейство составляет 48 человек! Сейчас им за семьдесят лет, но и по сей день они являются примером, образцом для подражания для всех членов Церкви. Мы видим их любовь друг к другу, заботу, поддержку.


       «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем»
(Пс. 91:14-16)

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ВЫПУСК 37 2008\3