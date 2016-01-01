Родился я в 1957 году в Южной Осетии в городе Цхинвал. Мои родители были верующими по-своему. Каждый год мы ходили в деревню, откуда родом был мой отец, на праздник, чтобы поклониться Богу. Резали овцу, как бы для принесения Богу в жертву. Мы не знали, как поклоняться и верить правильно. Как были научены, так и делали. Родители мне всегда говорили, что меня им дал Бог. Это вселилось в моё сердце, и я верил в это.Однажды умер наш знакомый. Мои друзья роптали на Бога. Один сказал: «Если бы Бог был, то Он не забрал бы такого хорошего человека». Другой продолжил: «Богу тоже нужны хорошие люди». А потом вместе похулили Бога. Я тоже (хотя этого не хотел) поддался такому настрою. Но меня сразу же осудило сердце, я вспомнил, что меня моим родителям дал Бог. Я стал каяться и просить у Бога прощения. Я тогда ничего не знал о Христе. Но мой взор был устремлен к небу, моя внутренность как бы соединилась с небом. Я ушёл от ребят домой, не пошёл на похороны. Был сильно внутренне огорчён, я ненавидел себя за свой поступок. Много было подобных ситуаций в моей жизни.В 70-х годах переехал жить в г. Тбилиси. В 1991 г. услышал, что в Цхинвале война, стреляют, город в окружении. Поехал туда, чтобы во всем убедиться. Ехать надо было сто километров. Добирался до города то на попутных грузинских машинах, то пешком. Добравшись, увидел солдат с оружием, танки. Немножко испугался. Попробуй не испугаться в такой ситуации! Пошёл огородами пробираться домой. Встретил знакомых ребят с автоматами. Они мне объяснили всё, как есть. Мы сразу начали размышлять, где бы нам достать боеприпасы, потому что их не хватало. Планировали ночью подкрасться к грузинам и отнять у них. Всё было решено. К вечеру я пришёл домой. Когда моя мама меня увидела, то заплакала и спросила: «Зачем приехал?» Я ответил: «Защищать мой родной город». Она разрыдалась ещё сильнее.В этот вечер мой товарищ, узнав о моём приезде в Цхинвал, пришёл ко мне домой и говорит: «В эту ночь будет сильная перестрелка, пошли ко мне домой на ночь и забери свою маму тоже». Я сначала отказывался, но потом согласился, потому что мой дом находился близко к месту боевых действий. Мы были уже у него дома. Его мама приготовила пищу, накрыла на стол, пригласила нас и сказала: «Мы верующие, поэтому перед тем, как принять пищу, помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он нам послал». Она спросила меня: «Ты не против?» Я ответил, что нет. Она стала благодарить Бога в молитве. А по мне по всему телу побежали мурашки. Я никогда такого не переживал, не слышал, не знал, но меня всегда интересовало все, связанное с Богом. Потом она говорила про Господа, про Иисуса Христа. Что Он меня любит. От этих слов по моему телу как будто бы проходили волны морские, было такое ощущение (я не знаю, как это сказать), что как будто ко мне кто-то прикасается, кто-то обнимает, утешает. Я тогда ещё не знал, что это. Теперь могу сказать: это Бог, Творец вселенной. Слава Ему! Когда она говорила про Христа, я так был заинтересован, что остался голодным, забыл, что сижу за столом. Зато получил духовную пищу. Вскоре Бог дал мне в руки Библию вместо автомата. (Автомат несет смерть, а Библия дарует жизнь.) Вот так я стал верующим в Бога, в Иисуса Христа. Он дал мне познать Себя. Я стал членом евангельской Церкви г. Цхинвал. С искренним сердцем служил Живому Богу. Прошли годы. Война начала 90-х стала забываться. Но вот опять на нашу землю пришла беда...В первый день войны в августе этого года был сильный обстрел города: обстреливали установками «Град», танками и т.п. Разрушались дома. Стрельба из автомата казалась уже игрушкой, этого никто уже не боялся. Город был почти уже в окружении. Большую часть контролировали грузины. Осетины стояли, как могли, боеприпасов у них почти не было. Все мы прятались в подвалах домов. Молитвы к Богу в те дни были как никогда. В этот день меня ранило осколком. Снаряд попал в дом, в котором я находился. Моя губа и щека вдруг онемели, я ничего не понял. Потом увидел на себе окровавленную рубашку, наклонил голову вперед, взял платок из кармана и приложил к лицу. Когда кровь остановилась, я помылся и хотел выбросить платок в мусор, так как он был весь в крови. Но почему-то мне захотелось раскрыть его. Я сделал это и увидел такую картину: весь платок в крови, а по середине как бы белый крест (то место, куда кровь не попала). Сам удивился. И было такое вразумление внутри:Чуть не заплакал. Моя дочь сфотографировала этот платок на телефон. Вспоминаю место из Библии:. Ох, как бы не хотелось, чтобы падали так люди, как в этой войне! Ни грузины, ни осетины - никто.Грузинские солдаты знали, что люди прячутся в подвалах, и закидывали нас гранатами. Оставаться в городе было опасно. Был сильный обстрел. Мы с великим трудом, только по милости Божией покинули город. Ехали тяжело. Дорога была ужасная. Ветви от деревьев, побитые стёкла вместе с рамами, шифер с крыш домов валялись на дороге. В машине все время шла горячая молитва: «Господи, помоги!» И не покинул нас БОГ! Слава Ему! Мы успешно выехали из города.Что касается моей ненависти к грузинам? У меня ее нет. Просто нет. Нет и всё. Мы должны помнить, что. Что я ощущаю к ним? Даже не могу сказать. Я хочу поступать в жизни, как поступал и учил Иисус Христос. Иисус любит, и я хочу любить. Вот и всё. В 1991 г. во время военного конфликта погибла моя мама от грузинской ракеты, сестры старшей тоже не стало в той войне. В этой войне я сам получил ранение. Но, несмотря на все это, у меня сегодня нет ненависти к грузинам. Могу сказать так: у нас много братьев и сестёр грузин во Христе, которые живут в Грузии, я их почитаю, уважаю, люблю. Если Слово Божие остаётся только в разуме у человека и на устах, но он не живет им, такой человек может ненавидеть. А если Слово Божие вселяется в сердце, такой человек просто не может ненавидеть, он познал Бога и любит всех, потому что Бог есть любовь. Слава Ему! Аминь.