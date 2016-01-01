50-летний юбилей Церкви г. Саранска

5 октября 2008 года в г. Саранске праздновался 50-летний юбилей Церкви Христиан Веры Евангельской. Эта Церковь зародилась в годы советской власти, пережила гонения, притеснения. Верующих братьев и сестер арестовывали, сажали в тюрьмы. Среди них были Валентина Башмакова (Федотова), Федор Вавилин, Зинаида Табачкова, Полина Козлова. Власти надеялись таким образом победить и искоренить веру в Бога. Но Христос сказал:При Божьем благословении Церковь г. Саранска возрастала и укреплялась в вере. На протяжении всех этих лет ее духовным наставником был Федор Иванович Вавилин. В последние годы Бог особенно благословил Мордовию. Благодаря проповеди Евангелия уверовали многие люди, образовались общины во многих районах Мордовии. Также и в городе Саранске образовалась еще одна Церковь Христиан Веры Евангельской (Церковь «Святой Троицы»), которая накануне провела торжественное богослужение, посвященное 15-летию образования Церкви.Поздравляем наших дорогих братьев и сестер с этими знаменательными датами и желаем им обильных Божьих благословений, быть всегда в центре воли Божьей. Вместе с нашими друзьями из г. Саранска воскликнем:, - и с верой скажем: