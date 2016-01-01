Приди к Иисусу

Если у вас что-то болит и вы нуждаетесь в помощи, что вы делаете? Куда вы идёте? На дачу? Нет, вы больны. На работу? Нет, вы больны и не можете работать. Вы оставляете все ваши дела и идёте в больницу к врачу.А как же нужно поступать, если вы нуждаетесь в Боге? Вам надо идти в Церковь!Но бывает, люди ходят годами в церковь, а к Иисусу так и не пришли, Бога так и не знают. Конечно, такое может быть. Ведь если больной придёт в больницу, то там есть его врач. Но если он не попадёт к нему на приём, посещение больницы ничего ему не даст. Итак, нужно "попасть на приём" к Господу в церкви. Нужно обратиться к Иисусу Христу в молитве. Именно в молитве человек может излить лично Богу всё то, что он имеет в своём сердце. Бог слушает молитву человека, если она искренняя и чистая. Иисус сказал:Но этого мало. Если пациент расскажет врачу о своей боли, но врач не выпишет ему рецепт, не скажет, как вылечиться, опять всё окажется напрасным. Также и Бог желает сегодня общаться с людьми, помогать им. То есть с Богом нужно иметь личное общение, диалог. Господь может говорить с человеком многоразлично. Но первое и самое основное - Господь говорит через Своё написанное Слово, через Библию. Мы должны читать Слово Божие. Через Библию Бог открывает человеку Свою волю относительно него, направляет его, наставляет, обличает, поддерживает, укрепляет. Ведь люди шли за Христом, чтобы слышать Его слова жизни. И кто обращался к Нему за этим, те просвещались. Итак, чтобы найти Бога, надо придти в церковь, молиться Богу, читать Слово Божие.