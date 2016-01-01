Между верующим и неверующим человеком завязался разговор.- Я охотно бы верил в Бога, но я не могу понять Его, - сказал неверующий.- А ты думаешь, я во всем понимаю Господа? Нет! – ответил верующий. – Но вообрази себе какой-нибудь огромный предмет и рядом с ним малюсенький мешочек. Если тебе, несмотря на все твои старания, не удастся этот большой предмет втиснуть в этот крохотный мешочек, то неужели же ты скажешь, что этот большой предмет не существует? Твоя голова – это малюсенький мешочек, а Бог – велик! Если Он не вмещается в твой разум, это не значит, что Он не существует! Я благодарю Бога за то, что мне уже открыто о Нем, а в том, в чем я не могу до конца понять Его, я стараюсь в смирении преклонить перед Ним свою голову, надеясь, что настанет день и Господь откроет мне и это.