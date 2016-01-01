Рассказ

Рассказ


       Между верующим и неверующим человеком завязался разговор.

       - Я охотно бы верил в Бога, но я не могу понять Его, - сказал неверующий.
       - А ты думаешь, я во всем понимаю Господа? Нет! – ответил верующий. – Но вообрази себе какой-нибудь огромный предмет и рядом с ним малюсенький мешочек. Если тебе, несмотря на все твои старания, не удастся этот большой предмет втиснуть в этот крохотный мешочек, то неужели же ты скажешь, что этот большой предмет не существует? Твоя голова – это малюсенький мешочек, а Бог – велик! Если Он не вмещается в твой разум, это не значит, что Он не существует! Я благодарю Бога за то, что мне уже открыто о Нем, а в том, в чем я не могу до конца понять Его, я стараюсь в смирении преклонить перед Ним свою голову, надеясь, что настанет день и Господь откроет мне и это.

       «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8-9).




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ВЫПУСК 37 2008\3