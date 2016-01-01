Из девяти планет солнечной системы Земля, и только Земля, находится в таком положении и на таком расстоянии от Солнца, при которых возможна жизнь в тех ее видах, в каких мы наблюдаем ее в данное время.Для того чтобы на Земле жизнь была возможна, многое надо было принять во внимание, многое предусмотреть. Определить точные размеры Земли, ее вес, расстояние от Солнца, достаточность света, регулярную подачу тепла, распределение воды, длительность времен года, ночи и дня, атмосферу, орошение Земли и многое другое.Мы живем на Земле, как бы на дне воздушного океана в 321,87 км глубиною. От поверхности этого воздушного океана и выше начинается безвоздушное пространство. Этим воздушным океаном является земная атмосфера, отделяющая нас от стратосферы и остального Космоса. Спрашивается: когда и откуда взялся такой солидный пояс атмосферы над поверхностью Земли? Его появление по сей день остается для ученых неразрешимой загадкой. Единственное объяснение, которое лжеученые способны предложить нам, выражается одной короткой фразой: «Все появилось само собою» или «Атмосфера создана природой».Земною атмосферой мы дышим. Она спасает нашу планету от падения на ее поверхность бесчисленных метеоритов, которые не долетают до Земли, потому что при падении своем на Землю сгорают в атмосфере. Ученые говорят, что будь атмосфера Земли более разжиженной, метеориты, падающие со скоростью от 9,66 км до 64,37 км в секунду, достигали бы Земли, сжигая на своем пути все то, что подвержено горению. Кроме того, атмосфера предохраняет нас от убийственных для всех жителей Земли космических лучей и палящих лучей Солнца. Какая же «природа» способна была предусмотреть эту насущную нужду планеты и удовлетворить ее? Какая «природа» произвела нужные математические и химические выкладки и установила с абсолютной точностью пропорцию нашего воздуха, который состоит из 78% азота, 21% кислорода и 1% других необходимых для нашего дыхания газов? Когда и Кто именно приказал воздуху самовырабатываться в точной пропорции? Наукой установлено, что если бы пропорция кислорода в воздухе была не 21%, а 50% и больше, то все горючее на Земле мгновенно бы вспыхнуло, а молния, ударившая в дерево, произвела бы вспышку, от которой сгорел бы весь лес. С другой стороны: если бы пропорция кислорода была в 10%, то мы не имели бы никакого представления об огне. И еще: если бы на Земле не было кислорода или азота, то не было бы и жизни. «Природа», способная на установление атмосферных пропорций и законов, воистину должна была бы обладать Божественным разумом.В Библии сказано:Устарелое русское слово «твердь» означает «небосвод» или «атмосферу». Показательно то, что Бог назвал воздух «твердью», т.е. чем-то солидным, твердым. Кстати, Библия различает два вида «тверди»: — «твердь земная», которая появилась после того, как Бог отделил воду от суши, и «твердь небесная», появившаяся после того, как Бог отделил атмосферу Земли от стратосферы Космоса.Почему же Библия говорит об атмосфере, или «тверди», как о чем-то солидном? «Какая же тут солидность?» — скажут некоторые. На это можно авторитетно ответить: «Очень большая!»В свое время ученые заинтересовались важным вопросом: весом ли воздух? После многих кропотливых экспериментов, учеными было «доказано», что воздух невесом. Это «открытие» науки вошло в учебники и даже послужило поводом к издевательствам над Библией, которая упоминает о том, что Бог«Факт» невесомости воздуха был признан и подтвержден даже такими светилами науки, как Галилей и Коперник. Ложность этого взгляда была доказана только учеником Галилея, известным итальянским ученым Торричелли. Он первый открыл и продемонстрировал закон давления атмосферы, приведший к радикальной революции в отраслях механики и индустрии, со множеством изобретений, последовавших позже. Давления атмосферы или весомости воздуха теперь никто уже не оспаривает, но Кто, как не Творец, мог «положить» вес воздуху, предав атмосфере такую поразительную мощь?Больше того, — Творец Земли не только, но иПрисутствие влаги в воздухе тоже указывает на предусмотрительность Творца. Влага поднимается из океанов, рек и озер, но, превысив свою положенную пропорцию в воздухе, падает на Землю в виде дождя, росы, снега и пр. О пользе влажности воздуха стоит ли говорить? Без влаги и связанного с нею орошения наша планета превратилась бы в безжизненную пустыню с поверхностью, похожей на поверхность Луны.Творец Земли должен был мудро определить величину Земли и ее вес, а также точно измерить ее орбиту. Ученые сознаются, что наклон земной оси к эклиптике (к большому кругу небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца) и скорость вращения Земли должны быть приравнены к абсолютному чуду, так как нет этому и не может быть другого объяснения. Благодаря эклиптике Земля, вращаясь вокруг своей оси и Солнца, поворачивается то южной, то северной своей стороной и, таким образом, производит чередование времен года, дня и ночи и т. п. Без такого наклона Земли и без ее вращения жизнь на Земле была бы немыслима, ибо на Земле царила бы или вечная ночь, или вечный день, вечная жара или вечный холод. Кто, кроме Бога, мог предвидеть все это и сотворить такое «эклиптическое чудо»?Ученые также говорят, что если бы Земля была вдвое меньше по своему весу и величине, то воздух на ней был бы настолько легким, что человек и другие живые твари потеряли бы равновесие и лишились бы нормальной жизни на Земле. Если бы вес Земли был легче теперешнего, тогда с каждым новым вращением ее вокруг Солнца, она уходила бы все дальше и дальше от Солнца и, в конце концов, затерялась бы в беспредельном пространстве Вселенной.Напротив, если бы вес Земли был тяжелее, тогда Земля с каждым новым вращением неуклонно приближалась бы к Солнцу и, в результате, упала бы в его огненную стихию.Говоря фигуративно о размерах Земли и Солнца, ученые представляют себе Солнце величиной в крупный арбуз, а Землю, как мелкую горошинку. Поэтому, если бы эта горошинка вдруг свалилась бы в арбуз, Вселенная даже и не заметила бы исчезновения Земли, сгорание которой внутри Солнца не заняло бы полной минуты.Если бы Земля находилась от Солнца ближе, чем она находится теперь, то все находящееся на ней сгорело бы от Солнца, а если бы удалена была немного дальше — она превратилась бы в вечный ледник. Однако подобные возможности и предположения исключаются только потому, что БогВозьмем еще такой факт, как движение планеты, на которой мы живем. Редко когда мы сознаем, что Земля не стоит в застывшем состоянии, на одном и том же месте. Она, а вместе с нею и мы, совершаем путешествие в трех направлениях. Вращаясь вокруг своей оси, мы безостановочно движемся со скоростью 1 609,34 км/ч. Вращаясь вокруг солнца, мы летим со скоростью 30,58 км в секунду. И, наконец, находясь в хороводе всех планет солнечной системы, мы несемся с нашим Солнцем и всей нашей галактикой в беспредельном пространстве Вселенной, делая по 20,92 км в секунду. Люди не верят в чудеса, а как назвать это установленное наукой явление?Следует добавить, что совершая такое путешествие и неся на себе всю тяжесть гор, пустынь, океанов, рек и озер, всех живых тварей и все человечество, Земля держится даже не на воздухе, а на каком-то непонятном для ученых безвоздушье. Библия говорит, что БогИтак, мы совершаем наше сложное и непрекращающееся путешествие в трех направлениях «ни на чем»!Ученые говорят, что Земля держится, подчиняясь «закону тяготения» и что этому закону подчинена вся Вселенная. Но кто ввел этот закон во Вселенную и как долго он способен распространять свое благодатное действие?Движение, тяготение, энергия и многое другое — неразрешимые для науки тайны. Невозможно понять: как бесчисленные небесные тела могут двигать вперед самих себя? Когда они начали двигаться? Кто дал им первый толчок, начавший это движение? Известно ведь, что ни один мертвый предмет не сойдет со своего места без внешнего воздействия. Чтобы привести мертвый предмет в движение, кто-то извне должен об этом позаботиться; и если предмет этот продолжает двигаться, то кто-то должен продолжать его двигать.Вспомним еще об одной Божьей заботе о нас. На Земле мы имеем только 30% суши, а 70% земной поверхности покрыто водой, которая непригодна для питья. Творец Земли предусмотрел и эту существенную нужду. Он создал специальную, пресную воду, без которой человек и земные твари не могли бы существовать. Как Бог это сделал? Бог устроил гигантскую и могущественную лабораторию по очищению от соли морской воды. Бог сотворил здесь чудо, действие которого не прекращается до сегодняшнего дня. Известно, что вода в 800 раз тяжелее воздуха и для того, чтобы поднять воду в воздух и держать ее там, а позже пролить ее дождем на Землю, нужно было бы пойти против закона тяготения. Ежедневно на Землю падает огромное количество пресной воды и такое же приблизительно количество воды должно быть поднято в воздух из морей, озер, рек и других водных вместилищ и влажных мест. К нашему удивлению, вся поднятая ввысь вода превращается в очищенную, свежую, полноценную пресную воду, годную для питья, орошения и других бесчисленных надобностей.Нам кажется иногда, что человечество настолько далеко ушло по пути научных достижений, что недалек тот час, когда абсолютно все в мире будет наукой объяснено и расшифровано, а в действительности, наука все еще беспомощно стоит пред множеством неразгаданных тайн Мирозданья. Наука все еще не знает, что такое материя, энергия, движение, пространство, жизнь, смерть, свет и множество других Божьих чудес в природе.