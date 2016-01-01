Вопрос - ответ
ВОПРОС: Что такое водное крещение и кто может его принять?
ОТВЕТ: После своего воскресения Христос явился Своим ученикам и сказал: «…Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мтф. 28:18-20). Это было повеление Иисуса Христа, данное Его Апостолам. Далее в Деяниях Апостолов мы видим, как они выполняли это повеление. Так в 8-ой главе Деяний описано, как Бог послал Апостола Филиппа свидетельствовать о Христе Ефиоплянину и крестить его: «И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним… Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его» (Деян. 8: 27-39).
В первом Послании Апостола Петра сказаны такие слова: «…Крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести…» (1 Петр. 3:21). Принимая водное крещение, человек дает обещание Богу с этого времени служить Ему с доброй совестью. Это завет, который заключает человек с Богом. Совершается крещение при полном погружении крещаемого в воду, об этом свидетельствуют описанные в Новом Завете случаи, когда верующим преподавалось водное крещение. Другое место Священного Писания говорит следующее: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни… Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:3-11). Водное крещение – это прообраз «смерти» грешника, оно свидетельствует о том, что с этого времени человек «умирает» для греховной, мирской и оживает для праведной, святой жизни. После того как человек принимает водное крещение, он становится членом Церкви Христовой.
Водное крещение – очень ответственный шаг, потому что, как мы уже говорили, человек дает обещание Богу служить Ему, и Господь может взыскать с души, которая не выполнила своего обещания. Поэтому крещение в воде должно быть полностью осознанным, осмысленным, обдуманным решением. По этой причине в евангельских Церквах крестят людей, достигших совершеннолетия. К тому же, в Библии не описано ни одного случая, когда крестили бы детей. Но сказано о том, как Христос их благословлял: «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда» (Мф. 19:13-15).
ВОПРОС: Можно ли верующему человеку смотреть телевизор?
ОТВЕТ: Библия говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12). Фильмы и передачи, которые показывают по телевидению, с каждым годом приобретают все более аморальный характер. Жестокость, насилие, разврат потоком льются с экранов телевизоров. А Библия утверждает, что блажен, «кто закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла» (Ис. 33:15), и кто, обратившись к Господу, говорит: «Отврати очи мои, что-бы не видеть суеты» (Пс. 118:37).
Конечно, не все, что показывают по телевизору, вредно. Нельзя сказать, что передачи о научных открытиях в области медицины и техники, фильмы о природе, информация о прогнозе погоды приносят вред людям. Но отнюдь не эти передачи пользуются большим спросом сегодня у жителей Земли.
Давно всем известно, что изо всех СМИ именно телевидение оказывает самое мощное воздействие на человека. В настоящее время оно во многом определяет поведение людей, личное и общественное мышление и мнение. Это средство массовой информации приобретает власть над душами людей и диктует, во что им верить и как жить, - жить не по законам Божьим, но по безнравственным законам, которые красиво преподносятся с экрана. Телевизор способствует концентрации и всплеску страстей в душах людей, люди идут на поводу этих страстей и совершают порой страшные грехи. Грех, сделавшись привычным, перестает быть отвратительным. И происходит следующее: хорошие люди, когда-то жившие по принципам морали, под воздействием телевидения сегодня уже спокойно относятся к пошлости и греху и делают это, успокаивая себя тем, что все так живут. А верующие, богобоязненные люди опускаются до уровня грешников.
Еще в древние времена Бог говорил своему народу: «не вносите мерзость в дом свой» (Втор. 7:25-26). К сожалению, миллионы людей посредством телеэкрана вносят в дом свой всякую мерзость, которая совершается под небом. К тому же человечество принесло и посвятило ему в жертву не только себя, но и своих детей. Израилю было заповедано: «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху» (Лев. 18:21, 20:2). Молохом назывался отвратительный идол огня, медный истукан с большой бычьей головой и протянутыми человеческими руками, которому преимущественно поклонялись амонитяне, как своему высшему божеству. Истукан нагревали изнутри докрасна, а затем в его руки бросали маленьких детей, руки механически поднимались и ребенок оказывался внутри идола – раскаленной печи. Крик заглушался шумной музыкой. Вот что делали люди, поклоняясь идолам. Нечто подобное, но в иной форме, совершается и ныне. Дети, сидя часами у телеэкрана, смотря на непристойность и гнусность, постепенно «сгорают», будучи брошенными в огненные руки телеидола. Сегодня и многие взрослые люди попали в психологическую зависимость от телевизора. Есть семьи, где он включается утром и выключается поздно вечером. Обычно дети глубоко увлечены телевизором в тех семьях, где им увлечены взрослые. Но Богу мы дадим отчет не только за себя, но и за наших детей. Апостол Павел пишет верующим Филиппийцам: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами» (Фил. 4:8-9).