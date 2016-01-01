Мы обновляемся

В книге Иова написано:Это очень простые слова:Если верующий человек никогда этого не говорит Богу, то он все больше и больше оскверняется. Мы никогда не должны забывать о том, что наше сердце обновляется через покаяние, и благость Божия ведет нас к нему.Некоторые люди считают покаяние слишком примитивным: ведь Бог и так знает, что в моем сердце, в моей жизни, знает, что я сожалею, раскаиваюсь в соделанном. Да, Бог знает обо всем. Но мы обязательно должны сказать Ему: «Господи, прости меня!» И говорить это постоянно. Но не так, чтобы повторять, как попугай, лишь бы сказать «прости». Мы должны везде, где что-то у нас получилось не так, как хочет Бог, просить прощения у Него. Даже если мы это сделали по неведению.Однажды Иисус Христос слушающим его рассказал следующую притчу:Иисус сказал, что мытарь пошел в дом свой более оправданным, потому что его покаяние было искренним и потому принято Господом.Очень многие люди идут к Богу не путем покаяния, а путем познания. Я понял, что с моей женой, с детьми, с родителями, в церкви мне надо поступать по-другому. Я, как говорится, намотал это себе на ус и теперь таким образом стараюсь жить. Но так в моем сердце ничего не изменится! Я просто стал более разумным, более осторожным, но для Бога так и остался закрытым. Господь никогда не сможет изменить мое сердце, если я не буду просить прощения за свои неправильные поступки, за свои грехи (и за те, которые совершаются на уровне мыслей).Мы очень часто не можем понять, почему неприязненные чувства к нашим близким не уходят из наших сердец. Мы понимаем, что это грех, хотим освободиться от него, но ничего не получается. Чаще всего это происходит потому, что мы сами никогда не просим прощения у людей, а только поняли, что, да, в принципе, надо относиться к ближним своим по-другому. Но это наша гордость мешает нам, поэтому у нас для себя всегда есть какие-то оправдания. Если мы не хотим, чтобы наша жизнь обновлялась, тогда мы можем идти таким путем. Но рано или поздно это приведет нас на суд. Да, не куда-нибудь, а на суд.Бывает даже такое, что человек считает себя верующим, но он никогда в своей жизни не просил у Бога прощения, не каялся перед Ним в своих грехах, никогда не говорил Богу:Да, конечно, можно мысленно признавать себя грешником. Но этого слишком мало! Ведь Христос сказал:Это очень серьезно! Я хотел бы, чтобы каждое сердце на это обратило внимание. Не нужно повторять, что я плохой, плохой, плохой, но: «Господи, прости все, что во мне плохое!» - и назвать это плохое, вынести его во свет. А когда что-то сделал не так:Пусть Божьей любви будет место в нашей жизни. Нам не нужно мучить себя мыслью, что мы совсем плохие, что нам нет прощения. Есть прощение! Но скажи это слово, признай, что ты нуждаешься в этом прощении, чтобы Бог простил и очистил тебя. От этого зависит твоя жизнь.