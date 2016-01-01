Близнецы

Близнецы



             Жили два близнеца в материнской утробе,
             И другому один как-то высказал мысль:
             «А ты знаешь, мне кажется, есть после родов
             Удивительная и прекрасная жизнь!»

             И другой, потянувшись под маленьким сводом,
             Тут улыбки беззубой своей не сдержал:
             «Это просто смешно - верить в жизнь после родов!» -
             Брату верующему в ответ он сказал.

             «Как, по-твоему, жизнь может выглядеть эта?»
             «Я не знаю, как точно, - близнец отвечал.
             – Но мне кажется, там, на земле, больше света.
             Я однажды во сне этот свет увидал.

             Я, конечно, не знаю, как все это будет.
             Но мы, может, своими ногами пойдем!
             И еще, правда, это похоже на чудо,
             Но, возможно, что мы даже есть будем ртом!»

             «Ерунда! Вот, уж, это никак не возможно!
             Наша жизнь – пуповина. И так коротка!
             А ногами ходить – и представить-то сложно!
             Нет, не сможем ходить мы ногами никак!

             И оттуда никто еще не возвращался.
             Что за бред у тебя, братец мой, на уме?
             Все закончится родами, не обольщайся!
             Наша жизнь – это только страданья во тьме!»

             «А мне кажется, брат, - первый не унимался,
             - Что когда-нибудь сможем увидеть мы мать!
             И мы временно здесь, чтобы мало-помалу
             К жизни той, после родов, готовыми стать».

             Брат неверующий лишь качал головою:
             «Верить в мать – это просто за гранью идей!
             Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе.
             Ну, скажи, если умный, скажи она где?»

             «Как ответить тебе, братец, даже не знаю,
             Но я чувствую сердцем заботу ее.
             И ночами, когда все вокруг затихает,
             Она гладит наш мир и тихонько поет.

             Все наполнено ею, и радость такая,
             Словно в ней пребываю и ею живу,
             И хоть точно про жизнь после родов не знаю,
             Но я верю, что будет она наяву!»



Также в продолжении мысли рекомендуем прочитать статью о жизни после смерти. Найти ее можно ЗДЕСЬ.

Из альбома Светланы Копыловой

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 37 2008\3