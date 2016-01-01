Близнецы
Жили два близнеца в материнской утробе,
И другому один как-то высказал мысль:
«А ты знаешь, мне кажется, есть после родов
Удивительная и прекрасная жизнь!»
И другой, потянувшись под маленьким сводом,
Тут улыбки беззубой своей не сдержал:
«Это просто смешно - верить в жизнь после родов!» -
Брату верующему в ответ он сказал.
«Как, по-твоему, жизнь может выглядеть эта?»
«Я не знаю, как точно, - близнец отвечал.
– Но мне кажется, там, на земле, больше света.
Я однажды во сне этот свет увидал.
Я, конечно, не знаю, как все это будет.
Но мы, может, своими ногами пойдем!
И еще, правда, это похоже на чудо,
Но, возможно, что мы даже есть будем ртом!»
«Ерунда! Вот, уж, это никак не возможно!
Наша жизнь – пуповина. И так коротка!
А ногами ходить – и представить-то сложно!
Нет, не сможем ходить мы ногами никак!
И оттуда никто еще не возвращался.
Что за бред у тебя, братец мой, на уме?
Все закончится родами, не обольщайся!
Наша жизнь – это только страданья во тьме!»
«А мне кажется, брат, - первый не унимался,
- Что когда-нибудь сможем увидеть мы мать!
И мы временно здесь, чтобы мало-помалу
К жизни той, после родов, готовыми стать».
Брат неверующий лишь качал головою:
«Верить в мать – это просто за гранью идей!
Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе.
Ну, скажи, если умный, скажи она где?»
«Как ответить тебе, братец, даже не знаю,
Но я чувствую сердцем заботу ее.
И ночами, когда все вокруг затихает,
Она гладит наш мир и тихонько поет.
Все наполнено ею, и радость такая,
Словно в ней пребываю и ею живу,
И хоть точно про жизнь после родов не знаю,
Но я верю, что будет она наяву!»
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