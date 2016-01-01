



Жили два близнеца в материнской утробе,

И другому один как-то высказал мысль:

«А ты знаешь, мне кажется, есть после родов

Удивительная и прекрасная жизнь!»



И другой, потянувшись под маленьким сводом,

Тут улыбки беззубой своей не сдержал:

«Это просто смешно - верить в жизнь после родов!» -

Брату верующему в ответ он сказал.



«Как, по-твоему, жизнь может выглядеть эта?»

«Я не знаю, как точно, - близнец отвечал.

– Но мне кажется, там, на земле, больше света.

Я однажды во сне этот свет увидал.



Я, конечно, не знаю, как все это будет.

Но мы, может, своими ногами пойдем!

И еще, правда, это похоже на чудо,

Но, возможно, что мы даже есть будем ртом!»



«Ерунда! Вот, уж, это никак не возможно!

Наша жизнь – пуповина. И так коротка!

А ногами ходить – и представить-то сложно!

Нет, не сможем ходить мы ногами никак!



И оттуда никто еще не возвращался.

Что за бред у тебя, братец мой, на уме?

Все закончится родами, не обольщайся!

Наша жизнь – это только страданья во тьме!»



«А мне кажется, брат, - первый не унимался,

- Что когда-нибудь сможем увидеть мы мать!

И мы временно здесь, чтобы мало-помалу

К жизни той, после родов, готовыми стать».



Брат неверующий лишь качал головою:

«Верить в мать – это просто за гранью идей!

Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе.

Ну, скажи, если умный, скажи она где?»



«Как ответить тебе, братец, даже не знаю,

Но я чувствую сердцем заботу ее.

И ночами, когда все вокруг затихает,

Она гладит наш мир и тихонько поет.



Все наполнено ею, и радость такая,

Словно в ней пребываю и ею живу,

И хоть точно про жизнь после родов не знаю,

Но я верю, что будет она наяву!»







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