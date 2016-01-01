Господь - Пастырь мой

Я родился в Волгограде в 67 году в верующей семье. Был третьим ребёнком. Всего нас семь человек: четыре брата и три сестры, все верующие, имеют свои семьи. Мы часто общаемся, видимся.С детства от своих родителей я слышал о Боге и верил в то, что Он есть. Был ещё маленьким, в школу не ходил, но всегда детским умом о Нём думал. Просил о чём-то, и всегда мне было хорошо от мысли, что есть Бог. То были трудные времена для верующих, гонения, поэтому часто говорили о том, что Господь скоро придёт за Своей Церковью. И я ожидал Его пришествия, представлял себе, как это будет. Ночью ложился спать и думал: «Сейчас, может быть, откроется небо, а там будет Христос...» Вот такие у меня были мысли.Когда пошёл в школу, я увидел, что основная масса людей не верит в Бога, говорят, что Бога нет, над верующими смеются. Это мне было очень тяжело принять, и у меня появился ложный стыд, страх. Не хотелось быть осмеянным, униженным. Я стал детской душой бояться, как бы кто не узнал, что я из верующей семьи. Делал вид, что я ничего не знаю о том, что мои родители верующие. Бегал с уроков вместе со всеми, и это даже стимулировало во мне какие-то нарушения. Я хотел быть, как все, делать то, что делают они. А совесть меня осуждала. Тогда были атеистические лектории, нас водили туда постоянно, показывали фильмы про «сектантов». Родителям я, конечно, об этом рассказывал. А они говорили, что в мире идет борьба, что верующих гонят, сажают, ненавидят, что и мы, дети, когда-то должны будем сделать выбор, кому служить. Но важнее и сильнее родительских убеждений было то, что я видел их жизнь. Они были для меня большим примером. В лектории показывали одно, а в жизни было совсем другое. И того ненормального сектантства, изуверства в нашей семье не было, но, напротив, была любовь, взаимопонимание. Но в то время я еще не был способен противостать всему этому натиску. Я хорошо учился, но только потом понял, что оценки мне всегда занижали. Несмотря на это, окончил школу на четыре и пять, троек у меня вообще не было. Но и это Бог обернул благом для меня.Я был октябрёнком, пионером. Родители предупреждали, но не запрещали вступать в эти организации, выбор делали мы сами. В душе я не хотел этого. Я не пришёл в тот день в школу, когда принимали клятву. Потом мне просто повязали галстук. Внутренне я радовался, что не клялся. Был однажды такой момент, когда я учился в седьмом или восьмом классе. В школе был какой-то праздник. То ли майский, то ли День Победы. У нас в центре города на центральной площади должен был проходить парад, и всех нас, пионеров, туда вывели, сказали, что будем проносить знамя победителей. Мы, как пионеры, должны были встать на одно колено и преклониться на этом торжественном мероприятии. Я думал о том, как мне избежать всего этого. Решил, что колено не преклоню. И когда зазвучала музыка, пошли люди, дали команду и все пионеры встали на одно колено, я остался стоять один, но не выдержал и сел на корточки. Мне кричали, чтобы я встал на колено. Может, это всё заняло не больше минуты, но мне показалось, что прошла вечность. Это была первая радость от победы! Да, я не смог стоять, но всё-таки колени не преклонил! И впоследствии я отказался вступать в комсомол, сказал, что верующий. Конечно, меня стали вызывать на беседы, приходили с администрацией домой. Но я сказал, что не буду комсомольцем - и всё! Тогда меня предупредили, что в институт не поступлю. И я пошёл учиться в училище на краснодеревщика. Все это были небольшие, детские, но испытания.Однажды в школе у нас был урок, что-то типа научного атеизма. На этом уроке нас убеждали в том, что Бога нет, высмеивали веру в Бога. Учительница рассказывала нам всякие небылицы, будто бы это написано в Библии. И однажды я не выдержал, возмутился духом и спросил её, читала ли она настоящую Библию. Оказалось, что нет, не читала. Я был этим весьма удивлён. У меня появился живой интерес к этой Книге. Раньше я только слышал от родителей и на служении цитаты из Библии, но сам ее еще не читал. Но после этого случая я начал читать Новый Завет. Во время его чтения произошло моё покаяние, истинное покаяние, когда Господь говорил к моему сердцу, а я плакал, осознавая себя грешником. Мне в это время было 14 лет. Дошёл до послания к Римлянам, где написано, что если Бог с вами, то кто против вас. Я каждый стих читал и плакал, казалось, само небо спустилось и оно здесь. После этого стал молиться, на служении выходил каяться, появилось сильное желание стать членом Церкви. Мне сказали, что я слишком молодой, чтобы принять водное крещение, посоветовали молиться о крещении Духом. Стал молиться. Но я ещё не исповедовал Иисуса Христа своим Господом открыто.Однажды на служении разбирали место Писания (помню его до сих пор):Меня это слово просто сразило. До этого я себя как-то оправдывал. Но тут понял, что стыжусь, что так не пойдет, что это двойная жизнь. Получается, что Бог меня тоже постыдится. Я молился со слезами и говорил: «Господи, помоги мне!» И когда я шёл учиться, то всякий раз у меня была одна мысль, кому-нибудь сказать, что я христианин. Было очень много моментов, когда я имел возможность это сделать. Например, когда сверстники спрашивали: «Почему ты не куришь?» Но когда я принял твердое решение сказать о том, что я христианин, поэтому не курю, эти ситуации куда-то исчезли. Однажды я шел откуда-то с другом, и вдруг внутри себя решил: «Я должен сейчас сказать ему о том, что я христианин. Если не сейчас, то никогда!» И говорю: «Знаешь, я хочу тебе сказать, что я верующий. Я христианин». Выпалил это просто. Он отвечает: «Да? У меня тоже отец верующий». Меня поразило то, что он не удивился, не посмеялся надо мной. Страх насмешек, который в детстве поселился в моем сердце, так долго меня держал. И когда я увидел совсем другой результат, очень обрадовался и укрепился внутренне. Мы с ним разговорились, он расспрашивал меня о Боге, я отвечал ему. Просто на крыльях летел домой! Пришел, поблагодарил Бога. Но на следующее утро, когда я встал, наверное, сам дьявол прошептал мне на ухо: «А теперь он расскажет об этом всем... Вот тогда-то тебя и выставят на посмешище!» Когда пришёл в класс, увидел, что все спокойно, значит, никому ничего он не говорил. Но на третий день у нас опять был урок атеизма. И оказалось, что все-таки он рассказал ребятам о том, что я верующий. На уроке ребята сказали учительнице: «Вот вы говорите нам, что Бога нет, а он верит в Бога!» Она спросила: «Это так?» Я ответил: «Да...» Учительница попросила остаться меня после уроков. Поговорили с ней, и с этого момента у нас начались дискуссии. Удивительным было то, что я уже был готов к такому разговору. Я вдруг почувствовал внутреннюю силу, способность открыто говорить о Боге, противостать неверию других людей. Меня это здорово укрепило. Я понял, что это сделал Бог! Я говорил, казалось бы, простые слова. А люди ничего не могли сказать против. Я вдруг увидел силу Божию именно в простоте Евангелия. Ученики стали на всех предметах как бы невзначай заводить разговор обо мне: «А он у нас христианин!» И слушали наш диспут с учителем о Боге. Ребята интересовались.После того как с отличием закончил учёбу в училище, пошёл работать. Но меня сразу забрали в армию. К этому времени я стал членом Церкви. Вскоре Бог крестил меня Духом Святым. Я пережил такую благодать! Счастье настолько заполнило меня! Хотя я и родился в верующей семье, но должен был пережить лично встречу с Богом. Также хочу сказать, что великое преимущество иметь верующих родителей, с детства слышать о Боге, переживать на себе силу их молитв за тебя, Божию защиту, благословение.Я дружил с верующей молодёжью, мы вместе ездили на посещения больных верующих, помогали старцам. Были моменты, когда нас переписывали, вызывали в исполком. Это тоже было не легко. Но мы поддерживали, защищали друг друга. Рады были тому, что нам довелось, пусть немного, но пострадать за Христа. Это считалось честью.Перед армией мне подарили новое Евангелие. В то время это было большой редкостью. Когда меня забирали в армию, я молился об одном, чтобы Евангелие было со мной. Но мне сказали, чтобы я не брал его, потому что заметят, отберут. Я не стал ни с кем спорить, но решил взять его с собой, и Бог хранил Евангелие на протяжении всех армейских лет. В армии Господь утвердил меня в истине. Конечно же, были и испытания, но Господь помогал мне и хранил меня. Ни разу у меня не было увольнений, но зато был свободный выход в город! И Евангелие с собой было, и верующих друзей Бог дал.Когда я вернулся домой, уже началась перестройка. Я не понимал ещё сложившейся в стране ситуации. В армии ничего об этом не говорили. Я уже был знаком с верующими из Саратова: Сашей Романовым и Павлом Никифоровым. В те перестроечные времена они начинали благовестие. Я с ними сдружился, вместе мы благовествовали в разных городах. Потом стал этот опыт практиковать в Волгограде. Меня поставили руководителем молодёжи в Церкви. Мы много евангелизировали на центральной набережной, благовестовали в посёлках. Много людей каялось, приходило к Господу. Время было очень чудесное. Вскоре я женился. Сейчас у нас большая семья: девять детей (четыре сына и пять дочерей). Мы переживали разные времена, но всегда во всех обстоятельствах помогал нам Господь.