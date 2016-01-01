

Верите ли вы в жизнь после смерти? Это очень важный и насущный вопрос для каждого из нас. К сожалению, большинство людей никогда по-настоящему не искали ответа на этот вопрос. Но, тем не менее, все мы ежедневно сталкиваемся с реальностью человеческой жизни, с тем, что все мы смертны, что когда-нибудь каждому из нас придется умереть. Это печальный факт для большинства людей. Ведь, несмотря ни на что, нам так хочется жить! Но каждый человек однажды родился и, несомненно, однажды должен умереть…

О жизни после смерти в мире бытует много легенд. Но кто может открыть человеку истину? Только Тот, Кто имеет Бессмертие, Кто находится вне времени, в Непреступном Свете, Тот, Кто создал нас и весь видимый и невидимый мир. Творец вселенной, Кого мы называем Бог. Он дал нам Библию, в которую вложил познание о Себе и о Вечности. Вот уже на протяжении нескольких тысяч лет люди всего мира читают и принимают эту Книгу. Через нее многие открыли свои сердца Богу и получили от Него свободный вход в Вечные Обители. И еще живя здесь на земле, почитали себя странниками и пришельцами, желая наследовать и получить лучшее, то, что находится там, за гранью. И перешли из жизни в Жизнь. Вспоминаются слова Гавриила Романовича Державина, который в 18 веке в своей оде, обращенной к Богу, написал следующее:



Твоей то правде нужно было,

Чтоб смертну бездну проходило

Мое бессмертное бытье;

Чтоб дух мой в смертность облачился

И чтоб чрез смерть я возвратился,

Отец! – в бессмертие Твое.

И в 18 веке люди верили в реальность бессмертия человеческой души, верили в Бога, Который устроил так нашу жизнь, что всякий человек, прежде чем увидеть Вечность, должен пройти зачастую нелегкий путь по этой земле, вкусить смерть и предстать пред Богом. Но существует одно «но». Невозможно и бессмысленно верить в жизнь после смерти и не верить в Бога. Библия говорит: «…не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). Жизнь Бессмертия, Жизнь Вечного Блаженства Бог приготовил ЛЮБЯЩИМ ЕГО, тем, которые, еще живя в теле на этой земле, примирились с Богом, покаявшись пред Ним в своих грехах, и ступили на Его путь.





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