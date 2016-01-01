Обратимся к Библии. Она говорит, что на пятидесятый день после воскрешения Иисуса Христа Дух Божий сошел на Его учеников, и они стали говорить на иных языках. А что же до этого дня Дух Господний не пребывал с людьми? Посмотрим на второй стих книги Бытия: "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою". Таким образом, мы знаем, что Он был еще до сотворения мира, затем участвовал в жизни лишь отдельных людей - израильских судей, царей, пророков. Например, вот как сказано о царе Сауле: "…и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал".После вознесения Иисуса Христа, произошло сошествие Святого Духа внутрь человека, или, другими словами, - крещение Духом Святым. Оно дается каждому верующему в Господа: "Дух Святый сошел на всех, слушавших слово" (Деяния, глава 10, стих 44).Так что же такое или кто такой Дух Господень? Божья энергия или одушевленная часть Божества? Безликая сила, управляемая Богом или Личность? Учение Иисуса Христа, раскрытое в Новом Завете, показывает определенно и не двузначно, что Он - третья ипостась Бога, третье лицо Троицы, равное Отцу и Сыну.Каждый человек, как отдельно взятая личность, имеет способность мыслить, говорить, обижаться и т.д. Если Дух Святой - Личность, то Он должен обладать такими же качествами. В Новом Завете записаны слова Иисуса Христа к ученикам: "Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; … Дух Отца вашего будет говорить в вас" (Ев.от Матфея, глава 10, стихи 19,20). Итак, Дух Святой умеет говорить. Никакая энергия или безличностная сила не имеет такую способность.Всякий раз, когда верующий человек согрешает, Дух не остается равнодушным. Бог учит: "… не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления" (Послание Ефесянам, глава 4, стих 30). Оказывается, Духа Господнего можно оскорблять своим поведением или словами. Это показывает, что Он, как и любая другая личность, имеет чувства.Кроме того, Дух Божий может и мыслить: "Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией" (Послание Римлянам, глава 8, стих 27).В первоапостольской Церкви был человек по имени Стефан. Старейшины, книжники Иерусалима ложно обвиняли его в том, что он, якобы, говорил хульные слова на Бога. Стефан, стоя перед синедрионом, " будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога". А его обвинители в это время "рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами".Смотрите, среди множества людей, собранных в одном месте, только один видел славу Божию. Почему? Потому что Стефан был праведником, исполненным Духа Святого, а души других были наполнены злобой и ненавистью. Там, где грех, там нет места святости, нет места Духу Святому.Грех разделяет Бога и человека, но Господь не хочет, чтобы между Ним и Его творением была глубокая пропасть. Он, долготерпеливый и многомилостивый, ждет, когда Его дети придут с раскаянием. И хочет всем людям дать дар Святого Духа, хочет вести свой народ тропой святости. На чашах весов каждого человека лежит выбор: представить себя греху или отдать сердце Духу Святому. Пусть ваш выбор окажется правильным, и да пребудут "благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь" (2 Кор. 13:13).