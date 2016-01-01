Это не зуб вырвать

Это одна из тысяч семейных историй, встречающихся повседневно в наши дни. Наверное, каждая женщинасталкивается с подобной ситуацией: "Идти на аборт или не стоит?" От ответа на этот вопрос будет зависеть дальнейшая ее судьба и судьба ее семьи.Клятва Гиппократа, категорически запрещающая врачам делать аборт, отражала общее мнение всего медицинского сообщества того времени и последующих поколений медиков. Этот важнейший документ, общепринятый, нравственный закон медицины, который гласил: "Я никогда не дам женщине абортивного средства...", был отменен Советской властью после 1917 года. В медицинских энциклопедиях мы найдем следующее: "Аборт - выкидыш, убийство нерожденного ребенка до 28 недель, то есть до условного срока жизнеспособности плода вне тела матери". До 1949 года не существовало достаточных знаний о внутриутробном развитии ребенка. Поэтому учили, что нерожденный ребенок (плод) представляет собой "нечто". А является ли оно человеческим существом, имеет ли черты личности - было делом веры. В 7О-е годы благодаря новым технологиям (УЗИ, электрография, радиохимия и др.), плод можно было высветить на экране компьютера. С точки зрения современной эмбриологической науки, жизнь человека начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. В это время образуется уникальный генетический код, а значит, эмбрион является биологически самостоятельным организмом и никак не может считаться частью тела матери, получая от нее кислород и питательные вещества. Через 2О дней после зачатия начинает биться сердце, спустя месяц появляются оформленные конечности. У нерожденного ребенка фиксируются электрическая активность мозга, сердца, отпечатки пальцев и другие признаки, характерные для взрослого человека и определяющие индивидуальность личности. Кровь ребенка не смешивается с кровью матери. Доказано также то, что нерожденный ребенок чувствует боль.На Руси аборт был редким явлением по причине крайне отрицательного отношения к нему в обществе. В Уголовном кодексе России 1832 г. изгнание плода упоминалось среди видов смертоубийства. Аборт карался "каторжными работами от 4 до 5 лет, лишением всех прав состояния, ссылкой в Сибирь на поселение". Впервые в мире искусственный аборт был узаконен в период Французской революции (1791-181О гг) и в России в 1917 г. Из-за вымирания населения страны в 1936 году аборты запрещаются, но вскоре (в 1955 году) разрешаются вновь. Любые доводы в пользу аборта несостоятельны ни с религиозной, ни с научной точки зрения. По причине аборта около 2О-25% супружеских пар в России бесплодны.Вопреки бытующему мнению, аборты не связаны с экономическими факторами. Наоборот, в бедных странах семьи большие, а более богатые стремятся к меньшему числу детей. Предложение конкретной материальной помощи крайне редко останавливают женщину, идущую на аборт. Аборт приводит к тяжелым последствиям, иногда необратимым, ведет к увеличению детской смертности и заболеваемости. В России свыше 35ОО врачей занимается практикой абортов. Это наносит стране ежегодно ущерб в 1 млрд. рублей. В Пензе и области ежегодно рождается 11,5 тысяч детей. Число абортов превышает число родов в 2,5 раза.Нерожденный ребенок - не единственная жертва прерывания беременности. Чаще всего, женщин не информируют о реальных осложнениях и проблемах, которые возникают после операции.Наталья Б. - Если бы врач мне сказал, что я 4-й месяц беременна, я бы никогда не сделала аборт. Я считала бы это убийством. Сердце ребенка уже билось, он развивался. Теперь я могу только плакать.Ольга Н. - Во время аборта врач сказал, что ошибся. Срок был 15 недель. Я очень расстроилась. После операции я увидела ведро, полное крови, и мой ребенок был там. Мой муж говорит, что причина моего состояния - аборт. После этого наша семейная жизнь разрушилась. Аборт не является изобретением движения эмансипации женщин. На мой взгляд, женщин в этом вопросе страшно обманули. Они до сих пор не понимают, какой страшной трагедией это оборачивается.К этому хочется добавить, что аборт, сделанный даже в малые сроки беременности, является убийством. Японские ученые засняли момент оплодотворения на уровне клетки. Оказывается, что пол ребенка можно определить уже через несколько секунд после оплодотворения. Неудивительно, что женщина после аборта часто находится в состоянии депрессии. Это является следствием совершенного греха. Библия конкретно говорит: "Проклят, кто тайно убивает ближнего своего" (Второзаконие, гл.27, стих 24). " ... не умерщвляй невинного..."(Исход, глава 23, стих 7).А вот что говорит по поводу абортов кандидат медицинских наук, врач высшей категории Ольга Ефимовна Карпова. Она работает в Пензенском институте усовершенствования врачей, на кафедре акушерства и гинекологии. Ее стаж в области гинекологии и планирования семьи составляет 43 года.- Аборт уже давно в мировой практике не относится к методу планирования семьи и считается убийством ребенка. 2О лет назад с появлением ультразвукового исследования (УЗИ) мы стали свидетелями этого. Чем больше изучаешь эту проблему, тем негативней отношение к аборту.Бог есть жизнь. Он дает ее и защищает. Никто не вправе лишать жизни ближнего своего. Бог дал заповедь: "Не убий!". Так подумайте еще раз, прежде чем решиться на аборт.