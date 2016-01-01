Прощаются тебе грехи многие

Прощаются тебе грехи многие

Всем известно, что цыгане - "мастера" гадания, особенно, если им позолотят ручку. А бывают ли цыгане без колоды карт, без украденного коня, без кибитки, всегда несущейся вдаль по пыльным дорогам?

Эти известные цыгане
Помню, как в детстве взрослые говорили, что ни в коем случае нельзя останавливаться рядом с цыганами и тем более говорить с ними. Ведь этому народу ничего не стоит обмануть или украсть. Но вот спустя много лет я познакомилась с … честными цыганами, с которыми могла не только спокойно разговаривать, но и есть за одним столом, не опасаясь за сохранность своего кошелька.
Вы скажете: "Цыгане - и честные? Разве такое возможно? Нет! В это поверить просто нельзя". Нашему глазу так привычно их видеть, вечно толпящихся у ломбардов и магазинов, продающих золото, где они так и норовят обжулить своих клиентов. Привычно ушами слышать, как цыганочки упорно предлагают прохожим погадать, обещая сказать "всю правду" о вашей судьбе. Нам привычно ощущение, когда на рынке дергают за рукав непонятно откуда взявшиеся грязные цыганские детишки, просящие подаяния.
Да, именно такими мы знаем цыган. Знаем, что с ними нужно держать ухо востро.

Взгляд изнутри
- Ромалы! Как же так, неужели вас действительно нужно остерегаться?
- Мы, цыгане, сами создали себе плохую репутацию. Нам не доверяют, о нашей нации ходят нелестные высказывания. Воровство, обман, грабежи - все это было когда-то и в наших семьях. Но сейчас мы глубоко верим в Бога и рады, что Господь коснулся Своим светом наших душ, нашего разума.
- Как вас с плохой репутацией приняли в большую христианскую семью?
- Вот и удивительно! Все очень обрадовались нашему обращению к Богу. Нас очень тепло приняли. Наши нужды стали нуждами других верующих, наши радости - общей радостью Церкви. Бог сделал родными всех во Христе Иисусе - и цыган, и русских.
- А как отнеслись к вам другие цыгане, когда узнали, что вы стали честными, что не хотите больше грешить с ними?
- К какой бы нации человек не относился, диавол никогда не отпускает от себя без боя. Сначала было трудно, многие называли нас безумными, некоторые не хотели иметь с нами ничего общего. Но сейчас можем сказать: "Слава Богу!" Люди не только не отвергают Бога, но интересуются, задают вопросы и многие обращают свое сердце к Господу.
- А в какую Церковь вы ходите?
- Мы регулярно посещаем Церковь Христиан Веры Евангельской в г. Чапаевске Самарской области.
- Сколько же сейчас верующих цыган?
- Около пятнадцати человек.

"Познавайте, что есть воля Божия" (Ефесянам 5:7)
- Оксана, ты первая в своей семье уверовала. Знаю, как очень трудно видеть, что родные не принимают тебя с новыми взглядами, не чувствовать от них поддержки в устремлениях стать лучше и чище. Как ты утвердилась в своем выборе, став на стороне Бога, отказавшись от прежней жизни?
- Я всегда верила в Бога, ходила в Православный храм. Считала себя верующей, но истины не знала. Однажды, по милости Божьей, встретила русскую женщину Любу. Она мне стала говорить о Христе, о Его земной жизни. Наш разговор был для меня очень интересен, и я хотела больше узнать об Иисусе.
Я шла за Богом. Шаг за шагом. Он учил меня, по молитвам не раз исцелял от болезней. За 12 лет жизни в вере, Бог являл мне много милостей, часто вразумлял. Одним таким случаем хочу поделиться. Может быть, у кого-то есть подобная проблема, какая была у меня.
Раньше я очень боялась темноты и ночью обязательно включала свет. Через этот страх, как потом узнала у священнослужителя, диавол имел ко мне доступ. Однажды Бог во сне мне показал, чего нужно бояться.
Было очень темно. На меня напал страх, и я, как сделала бы наяву, бросилась к выключателю. Свет никак не загорался. Потом я вдруг стала подниматься и неожиданно полетела головой вниз, прямо в большой котлован, наполненный огнем, кипящий серой и смолой. Слезы ручьями полились из глаз, а я вопила к Богу: "Господи, не допусти, прости меня за все грехи! Моя жизнь еще не такова, какой Ты хотел бы ее видеть!" Как только я покаялась, вокруг сразу стало светло. Я узнала, что такое настоящий страх, увидела, чего нужно опасаться на самом деле. "И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне" (Ев.от Матфея, глава 10:28).
Я стала молиться за своих близких. Теперь к Богу приближается мать, покаялась бабушка, два брата и две сестры уже крещены Духом Святым.
Сейчас я воспитываю племянника, о котором Бог мне говорил в сновидении, чтобы я пошла и забрала его из роддома. Это было давно. Но спустя семь лет истина все же исполнилась. Этого ребенка бросили родители, а я, наученная Богом, сделала то, чего Он от меня хотел.
Каждый день убеждаюсь, что Бог рядом, хранит от бед. Он бодрствует над каждым Своим словом и все обещания исполняет в срок.

Прощаются тебе грехи многие.
- Василий, твою жизнь не назовешь безмятежной. Ты много раз сидел за решеткой. Интересно, как Богу удалось тебя привести к Себе?
- Да, это правда, я 12 раз был в тюрьме. В общей сложности отсидел 15 лет.
В жизни перенес очень большое потрясение. Оно-то и подтолкнуло меня к Господу. Случилось так, что я убил из ружья брата. Как оказался в тюрьме, не помню, только очнулся от шока в лагере. Было так плохо и тягостно моей душе, что жизнь стала не мила. Я стал просить смерти.
С детства воровал. Грех уже тогда вошел в меня, но я всегда верил, что где-то должно быть что-то светлое, теплое. На зоне раздобыл Библию. Она так растопила мое сердце, что я плакал, как безумный, и понятия не имел, что со мной происходит. "Господи, что со мной, что случилось?" - взывал я к Богу. Своими мыслями, переживаниями очень хотелось поделиться с кем-нибудь. С надеждой посмотрю вокруг, но никого рядом нет. И опять читаю эту Книгу. Снова слезы, снова чувство вины. Бог так сокрушал сердце, что я плакал даже ночами.
Наконец пришло понимание, что Господь хочет меня спасти и помиловать. Я молился: "Господи, возьми меня к Себе, сжалься, прими меня!"
Уверовал я в Самаре, там же покаялся, исповедовал все грехи. Помню, во время исповеди, стоял на коленях с закрытыми глазами. И вот увидел, как на месте служителя встал Иисус Христос и начал поднимать меня в воздухе, хотя знаю, что я сам с колен не вставал. Нежно обнимая, Он сказал: "Прощаются тебе все грехи земные". Когда я очнулся, заметил, что слезы градом текут по лицу от нахлынувшего чувства Божьей любви ко мне.
Себя считаю самым ничтожным рабом Христа. Пусть я верующий всего полтора года, но могу сказать: "Слово Божье для всех". Каким бы разбойником человек не являлся, какие бы тяжкие грехи не совершил, Бог любит его и хочет спасти, как меня, как мою семью.

Возвращение блудной дочери
- Люба, мы все когда-то блуждали в этом грешном мире, но Бог по своей милости нас нашел и привел ко Христу. Каков ваш путь к Богу?
- У нас по цыганскому поселку в свое время ходила женщина, которая рассказывала о Боге. Все слушали, не отвергая ее слов. Я вроде бы тоже считала себя верующей, но все же совершила грех, убежав с азербайджанцем к нему на родину. По цыганским обычаям мой поступок считается позором. Прошло время. Мы с мужем приехали в Москву, у нас уже родился ребенок, но чувство вины перед матерью все еще жило в моем сердце.
Четыре года я не видела родных, а приехать домой было страшно. Тоска о доме нагоняла воспоминания о прошлом. В памяти ожила та женщина, которая проповедовала Иисуса Христа. Я слышала от нее, что весь этот греховный мир погибнет. И мне так сильно захотелось спастись, захотелось избавиться от всех страхов, что я решилась пойти в ту Церковь, о которой слышала.
Собравшись с духом, поехала увидеться с матерью. Мы с ней так соскучились друг по другу, что сразу же примирились. Зато с мужем в это время были трудности.
Когда мы приехали в Чапаевск, узнали верующих цыган, то я покаялась и приняла водное крещение. Моя жизнь сейчас изменилась: стала читать Слово Божие, узнала, что Бог всегда рядом, наблюдает не только за каждым нашим шагом, но и за каждой мыслью. Если раньше мне ничего не стоило своровать, обмануть, то сейчас я свободна от этих грехов.
Библия говорит: "…не ворожите и не гадайте" (Левит 19:26).
В цыганских семьях в основном живут плохо: когда есть еда, а когда и нет. Гадание приносит определенный заработок. Моя сестра до сих пор занимается этим. Однажды она пригласила меня пойти с ней, уговаривая: "Ты ничего не будешь делать, только постоишь рядом". Я отказалась.
Если я пошла бы с ней, то была бы ее соучастницей в этом грехе.
У меня уже был подобный печальный опыт, когда не смогла отказать. Тогда я только приближалась к Богу, плохо знала Писание и на подобный уговор ответила сама в себе: "Я могу пойти просто постоять рядом. В этом ведь нет ничего плохого". Как только я так подумала, на душе стало так плохо и тягостно, что пока я перед Богом не покаялась в этих мыслях, чувство вины и отвращения к самой себе не оставляло меня.
Бог меняет меня не только внешне, но и внутренне. Отношения с мужем наладились. В разговоре с ним я стала мягче. Он не ходит в Церковь, но Бога уже не отвергает. Стараюсь приобрести его для Христа не пустыми словами, а своей жизнью показать ему истину "Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие" (1 Петра 3:1,2). У нас трое детей, старшему 5 лет. Когда я молюсь, он тоже встает рядом на колени.

"... Будем ходить во свете Господнем." (Исаия 2:5)
- Бог в корне изменил вашу жизнь. Призвал из тьмы к свету.
- Да, этим светом мы стремимся поделиться с другими цыганами.
- Как вы это делаете?
- Цыгане издревле были поющим народом. Мы ходим на евангелизации вместе с русскими. Под гитару, баян, поем о Боге, рассказываем о том, что Он делает в нашей жизни. Среди нашего народа есть малограмотные старушки и молодежь. Они плохо понимают смысл русских слов. Мы стараемся на своем языке объяснить им, что написано в Евангелии.
- А как вы воспитываете своих детей?
- Наши предки кочевали. Это уже у цыган в крови. Мы, верующие, уже окончательно обосновались на одном месте.Наше поколение не ходило ни в детские сады, ни в школы. У цыган была одна единственная школа - "школа выживания": как получше обмануть. Так воспитывали детей раньше, так живут и поныне. Мы же хотим, чтобы наши дети получили хорошее образование и выросли честными христианами.
- Что бы вы могли сказать и пожелать нашим читателям?
- Нас, цыган, в России очень много. Господь любит всех и ждет, когда цыгане и люди других народов отдадут Ему свои сердца.
- Братья, ромалы! В Иисусе Христе нет ни русского, ни цыгана, ни американца, ни молдаванина. Мы все созданы для добрых дел, чтобы служить нашему Господу.
- Спасибо за приятную беседу. Пусть Бог еще больше благословит вас в труде, который имеете - нести Благую Весть всем людям.

Беседовала О. Байшева

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ВЫПУСК 15 2001\2