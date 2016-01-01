Вопросы и ответы

Да! Вне всякого сомнения, после смерти жить будут все. Но эта жизнь зависит от ваших отношений с Богом. Физическая смерть есть следствие греха. Иисус Христос разрушил власть греха и смерти и потому говорит: "Я живу, и вы будете жить" (Ев. от Иоанна, гл. 14, ст. 19). "Верующие в Господа приобретут тела, подобные воскресшему телу Иисуса и будут с Ним вечно во славе" (1Кор. 15:35-49). Те же, кто не жил для Бога, пойдут в место наказаний и мучений - ад. Библия описывает его, как вечный огонь и тьму. Но Бог любит человека и постоянно призывает его к себе еще при земной жизни, посылая пророков, проповедников, евангелистов. Каждый волен выбирать сам, какую жизнь хочет получить после смерти.Оцените свою жизнь и откажитесь от всего, что противоречит Божьей воле (о ней вы узнаете в Слове Бога - Библии). Поворот от себя, от собственного эгоизма к Господу называется покаянием, или обращением. Признайте, что Иисус умер на кресте ради прощения ваших грехов. Примите Его как Искупителя ваших грехов, как Заместителя, заплатившего цену, которую должны были заплатить за свои грехи вы сами. Наконец, попросите Его стать Господом вашей жизни.Диавол также называется сатаной. Слово "диавол" означает: лгун или враг. Сначала сатана был ангелом. Но он захотел стать равным Богу, поэтому решился выступить против Господа. Бог в наказание низверг его с небес. И с тех пор сатана действует на земле, пытаясь нанести поражение Богу и Его людям. Он враг Господа. Но Бог неизмеримо сильнее сатаны. В итоге сатана будет сброшен в ад на вечные страдания. "Тот, кто грешит, - тот от диавола, потому что диавол согрешил первым. Сын Божий пришёл, чтобы разрушить дела диавола" (1Иоанна, глава 3, стих 8).