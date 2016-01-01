Древняя наука Халдеев

Встав рано утром и включив телевизор, взяв в руки газету или просто слушая радио, миллионы людей каждый свой день начинают с гороскопа. Юноши и девушки теперь все чаще и чаще ищут свою половину, основываясь на так называемой "совместимости знаков зодиака". Бытует мнение, что на счастливую жизнь в браке влияют звезды. Весьма типичная картина для наших дней. Что же тут такого, спросите вы? Разве плохо быть готовым к разного рода неприятностям, "избегать" которых "помогают" гороскопы? Так думают многие. А что же такое гороскопы и столь популярная ныне астрология? Вот какие определения дает "Словарь иностранных слов":"Гороскоп - составленная астрологом таблица взаимного расположения планет и звезд, служащая для предсказания судьбы, исхода какого-либо события"."Астрология - учение, возникшее в древности в Халдее, согласно которому события земной жизни можно предсказывать по расположению небесных светил".Заметьте, что словарь не называет астрологию "наукой", ограничившись определением "учение". И это вполне понятно. Большинство новоиспеченных "астрологов" являются просто мошенниками, играющими на интересе людей к своему будущему. Такие "специалисты" составляют прогнозы наобум, чаще всего с помощью простенькой компьютерной программы, принцип работы которой заключается в том, чтобы выдавать стандартный текст из базы данных с небольшими изменениями (берутся стандартные фразы в разделе одного "знака зодиака" и вставляются по определенной схеме в другой). Нехитро и очень прибыльно. И безобидно, - скажете вы. А вот и нет! Позвольте представить вам две точки зрения на астрологические прогнозы.Так думают ученые. Серьезные ученые-психологи утверждают, что большинство людей подвергаются внушению, т.е. ими можно управлять, заставить делать что-то, а они и знать того не будут (в доказательство приведу примеры из нашего недавнего прошлого: "оздоровительные" сеансы Кашпировского, финансовые пирамиды). Несмотря на то, что большинство гороскопов составляется без намерения сознательно воздействовать на людей, они все же оказывают пагубное воздействие на психику. Вот примерный механизм этого воздействия. Человек с самого утра, еще не охваченный обычной дневной суетой, берет в руки газету и читает астрологический прогноз. Эта информация вызывает у него интерес и потому легко запоминается. А в гороскопе написано, например, что сегодня возможны неприятности на работе. Хочет человек того или нет, - а эта информация накрепко застревает в подсознании. Словно запрограммированный, он бессознательно воплотит в реальность прочитанное! А ведь это "всего лишь" мошенничество! Страшно представить, что может быть, если кто-то сознательно захочет воздействовать на людей, используя их страсть к гороскопам.Так говорит Библия. Все небесные светила созданы Творцом: "... взираю я на небеса Твои, - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил" (Псалом 8:4). Только Он в силах управлять ими: "Скажет солнцу, - и не взойдет, и на звезды налагает печать " (Иов 9:7). Как видите, Господь и не думал подчинять жизнь человека небесным светилам. А вот как Священное Писание говорит о самой астрологии и тех, кто верит ей в книге пророка Исаии, глава 47, стихи 11, 13, 14: "И придет на тебя бедствие; ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь... Ты утомлена множеством советов твоих; пусть выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе... Вот они как солома; огонь сожег их". Имеющий ухо, - да услышит!Читающие гороскопы, не обольщайтесь! В желании самим управлять своей жизнью вы отдали себя на растерзание ангелам сатаны. Не вы ныне управляете своей жизнью, а дьявол теперь дергает за веревочки, которыми вы позволили себя опутать. Но даже самые искусные и крепкие сети не в состоянии удержать того, кто решит из них выбраться. Свободу вам даст только Господь!И если вам тяжело, вы не уверены в завтрашнем дне, вас донимает беспокойство за свою жизнь и жизнь дорогих вам людей, отложите гороскоп. Бог знает ваши трудности и говорит сейчас именно вам: "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Матф. 11:28).