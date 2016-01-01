Из жизни известных людей

Леонардо Да Винчи писал свою знаменитую картину "Тайная вечеря" около сорока лет, пребывая в постоянных мучительных поисках моделей для ликов Христа и Апостолов. В начале работы, когда ему понадобилась модель для лика Христа, он был прельщен удивительно милым образом юноши Пьетро Бандинели и придал лику Христа его черты.Спустя сорок лет, в поисках модели для Иуды, художник столкнулся с одним бродягой, только что выпущенным из тюрьмы, и на этом бродяге Леонардо остановил, наконец, свой выбор. Лицо бродяги носило следы греха, животных инстинктов, совершенных беззаконий. Но каково было удивление великого мастера, когда в бродяге он узнал чистого когда-то юношу Пьетро Бандинели. Грех сделал в жизни этого человека свое страшное, пагубное дело. Вряд ли молодой Пьетро представлял в своем юном воображении конец своего земного пути в таком жалком виде. И еще меньше, вероятно, думал он о своей вечной участи.Людовик IX (25.4.1214-25.8.1270) уже в двенадцатилетнем возрасте стал королем Франции. Пользуясь его несовершеннолетием, многие пытались сесть на его трон. Но его мать сумела отразить всех врагов сына. Когда же Людовик достиг совершеннолетия и принял руководство страной, то многие его противники бежали за границу. Причиной тому был слух, что король велел составить список бывших противников. Напротив каждого имени он поставил крест, и противники объяснили себе, что они обречены на смерть. Когда королю было доложено, что его противники бежали за границу, то он велел передать им, что они могут все вернуться на родину во Францию и жить в безопасности. А что касается крестов напротив имени каждого из виновных, то Людовик объяснил это так: "Крест не означает смерть моих врагов, но он должен постоянно мне напоминать о кресте моего Спасителя и о прощении другим".

Фельдмаршал Суворов был великим полководцем и строгим начальником. Но он и себя ставил под начало общей для всех дисциплины и, чтобы самому не совершить нечаянно какого-либо упущения, он поручил своим адъютантам напоминать ему, если бы, по ошибке, ему пришлось отклониться от исполнения какого-либо им же самим данного приказа. Однажды он так прогневался на совершившего проступок солдата, что готов был его собственноручно побить. Видевший это адъютант, набравшись смелости, подошел и твердым голосом сказал: "Фельдмаршал запретил давать волю рукам". Суворов сейчас же овладел собой и ответил: "Если фельдмаршал приказал, то его приказ должен быть выполнен". В этом мы имеем достойный подражания пример самообладания. "Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти" (Галатам, глава 5, стих 16).

Немецкая девушка зарабатывала на содержание себя и своих родителей уроками и игрой на пианино. Она ложно выдавала себя ученицей Ференца Листа, знаменитого венгерского композитора и музыканта. Однажды Лист приехал в город, где жила бедная девушка, дать концерт. Девушка поняла, что с его приездом все обнаружится, и тогда она и ее родители останутся без куска хлеба. Она пошла к Листу и со слезами на глазах призналась во всем, что делала. Великий композитор и музыкант внимательно выслушал ее и попросил показать ему свои музыкальные способности. Девушка начала играть. В нескольких местах он поправил ее. "А теперь, моя дорогая, - сказал он, - вы - ученица Листа. Можете сделать объявление, что вы будете играть первую часть концерта, а вторую - ваш учитель Ференц Лист". "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды" (1Послание Иоанна, глава 1, стих 9).

К Бэнджамину Франклину пришел однажды ремесленник и жаловался, что он недоволен своим ремеслом. Франклин спросил его о причине. Ремесленник ответил, что его ремесло: во-первых, не прибыльно; во-вторых, трудновато; и, в-третьих, приносит мало чести. Франклин ответил ему: "Твое ремесло кажется тебе недостаточно прибыльным - значит, ты корыстолюбив; оно слишком трудно для тебя - значит, ты ленив; ты не находишь в нем достаточно чести - значит, ты горд. Поэтому совершенно ясно, что это ремесло самое лучшее для тебя, так как оно может освободить тебя от твоих трех дурных качеств". Устыженный ремесленник удалился от Франклина и пошел в свою мастерскую. Прилежно работая, он скоро убедился, что Франклин сказал правду.

Говорят, что академик Павлов любил читать Библию на скамейке в городском саду или сквере на лоне природы. Это было его лучшим отдыхом. Однажды, проходившие мимо парни, заметили:- Что, дедушка, небось веруешь?- Да, верую, - спокойно ответил ученый.- Эх, темень,- решила молодежь.