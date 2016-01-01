Детская страничка

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ЖИВОЙ ИСТОЧНИК







"Благословение Господне - оно обогащает, и печали с собою не приносит".

Притчи, 10:22У одного крестьянина был во дворе колодец. Каждый день он целый час качал из него воду, чтобы напоить свою скотину. Однажды утром, как обычно, взявшись за плуг, он подумал: "Уже много месяцев я работаю с утра до вечера без отдыха. Я так устал. Пойду-ка сегодня в горы, которые окружают нашу местность. Может быть, на природе мне придут в голову добрые мысли".Он оставил свой плуг на поле, распряг лошадей и пошел в горы, поднимаясь все выше и выше. Возвращаясь домой, он остановился на последней возвышенности недалеко от дома. С высоты весь двор его был виден как на ладони.Вдруг он заметил, что около его ног под прошлогодней листвой находится небольшое углубление, наполненное водой. Крестьянин разгреб листья и, о, чудо! Это был небольшой родник. Вода из источника поступала слабо, потому что он был засорен.Крестьянин стал очищать отверстие источника от песка, камней и прочего мусора. Вода потекла сильней. Он невольно покачал головой и подумал: "Столько времени я потратил, чтобы выкопать колодец. Я каждый день работал, доставая питьевую воду. А Бог дал мне природный источник. Чистая и прозрачная вода может течь прямо ко мне во двор. Сегодня, когда я хотел немного отдохнуть, подышать свежим воздухом и порадоваться прекрасной природе и горам, Бог так щедро меня наградил. Этот источник сэкономит мне за год целый месяц работы у моего колодца. Мне надо бы почаще молиться и взирать к небесам, тогда все будет намного легче".Там же у источника он помолился: "Великий Бог, Ты так милостив. Ты - источник жизни, у Тебя мы находим счастье и покой. Аминь".Источник был так обилен водой, что крестьянин построил небольшую плотину, построил мельницу. Вскоре он стал богатым человеком. Часто он ходил со своими детьми и женою к источнику и радовался, что Бог так благословил его."Какой я раньше был бессмысленный. Я жил под девизом: "Ничего не тронь и никого не бойся!" Мне приходилось столько мучиться и тяжело работать. Кроме того, я думал, что перед Богом, судьей мира, я устою делами рук своих. Как я работал, чтобы разбогатеть! Как часто я обманывал других и все больше запутывался во грехах. Все было бы совсем иначе, если бы раньше мне открылся источник жизни. Кровь Иисуса Христа очистила бы меня от всех грехов, и я мог бы другим людям принести благословение". Так думал крестьянин, жалея о прожитых без Бога годах.Однажды, стоя с сыном у источника в тени густых ветвей и смотря, как вода веселым ручейком стекала в долину, он сказал:- Этот источник щедро отдает свою чистую, свежую воду, орошая в долине поля и луга. Люди тоже пьют из него. Вода все течет и течет, а ее свежесть и чистота остается прежней. Это происходит оттого, что вода бежит из живого источника.Точно так же, сын мой, обстоит дело и с нами. Дух Божий проникает в наше сердце, мысли и делает их чистыми и ясными. Нам нужно всегда черпать и пить из источника Божьего, то есть из Его Слова, из Библии. Если мы будем пить эту воду живую, то будем благословением для других. Тебе это понятно?Сын кивнул:- Да, папа, я хочу читать Библию, хочу и поступать, как в ней написано, чтобы стать таким же счастливым человеком, как ты

Юст Мюллер-Бон