- Когда был еще неверующим, в возрасте 27 лет, я пьяный зашел в храм. Там Бог коснулся моего сердца, и я покаялся перед Ним. Он изменил меня. Когда вышел из здания церкви, был уже трезвый. С тех пор спиртное никогда не касалось моих губ. Я всем сердцем полюбил Бога и стал служить только Ему. Потом Господь избрал меня на труд. И последующие сорок лет был пастором Церкви, а в последние годы открыл библейский колледж "Школа Христа".- Он был впервые открыт в России в октябре 1992 года. Студенты из разных мест СНГ приехали, чтобы учиться и получить богословское образование.- Пять раз набирали студентов для "Школы Христа" и выпустили 750 студентов. Думаю о всех пяти школах, но первая больше запомнилась. Помню многих студентов этой школы. Все первое всегда больше запоминается.- Всегда, когда молюсь. Я молюсь за каждого студента, который учился у меня в школе, и прошу Бога, чтобы Он благословил их духовный труд.- В США, Англии, Перу, Эквадоре, Таиланде, Китае. На сегодня "Школа Христа" работает в 88 странах мира.- Только в "Школе Христа".- Двенадцать книг, не считая учебник "Школа Христа", по которому учатся студенты в колледже. Пять книг уже переведены на русский язык.- Эта книга имеет название "Самое главное". Я много трудился, чтобы написать ее. В ней говорится о Церкви - Невесте Христа.- Первую книгу я начал писать примерно тридцать лет назад, в возрасте около 50 лет.- 78 лет.- В этом году я уже побывал в девяти странах. Для меня это так естественно! Сегодня я в России, завтра - в Америке, и однажды я буду на небе. Эта последняя поездка и будет венцом моих путешествий.