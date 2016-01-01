Школа Христа
Берт Кленденнен родился в штате Техас, США. Когда ему было 27 лет, он стал христианином. Вскоре после этого Господь призвал его проповедовать Слово Божье. В течение 40 лет он был пастором Церкви. Последние годы является президентом библейского колледжа "Школа Христа". Из нее вышла не одна сотня служителей Божьих из разных стран мира, которые несут Евангелие Христа во все народы земли.
- Берт, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
- Когда был еще неверующим, в возрасте 27 лет, я пьяный зашел в храм. Там Бог коснулся моего сердца, и я покаялся перед Ним. Он изменил меня. Когда вышел из здания церкви, был уже трезвый. С тех пор спиртное никогда не касалось моих губ. Я всем сердцем полюбил Бога и стал служить только Ему. Потом Господь избрал меня на труд. И последующие сорок лет был пастором Церкви, а в последние годы открыл библейский колледж "Школа Христа".
- Когда начал работать впервые этот колледж?
- Он был впервые открыт в России в октябре 1992 года. Студенты из разных мест СНГ приехали, чтобы учиться и получить богословское образование.
- Сколько студентов окончили "Школу Христа" у нас в России, и кто из них больше всех Вам запомнился?
- Пять раз набирали студентов для "Школы Христа" и выпустили 750 студентов. Думаю о всех пяти школах, но первая больше запомнилась. Помню многих студентов этой школы. Все первое всегда больше запоминается.
- Я знаю, что вы еще открыли такие школы и в других странах, но как часто вы вспоминаете студентов из России?
- Всегда, когда молюсь. Я молюсь за каждого студента, который учился у меня в школе, и прошу Бога, чтобы Он благословил их духовный труд.
- В каких странах еще вы открыли "Школу Христа"?
- В США, Англии, Перу, Эквадоре, Таиланде, Китае. На сегодня "Школа Христа" работает в 88 странах мира.
- Вы продолжаете труд пастыря или больше трудитесь в "Школе Христа"?
- Только в "Школе Христа".
- У вас много лет пастырской работы. В последние годы Вы, являясь президентом библейского колледжа, написали много книг. Некоторые из них переведены на русский язык. Сколько всего книг вы написали?
- Двенадцать книг, не считая учебник "Школа Христа", по которому учатся студенты в колледже. Пять книг уже переведены на русский язык.
- У вас есть новая книга, которая скоро должна быть издана. Как она называется, и о чем в ней говорится?
- Эта книга имеет название "Самое главное". Я много трудился, чтобы написать ее. В ней говорится о Церкви - Невесте Христа.
- Берт, как давно вы начали писать свои книги?
- Первую книгу я начал писать примерно тридцать лет назад, в возрасте около 50 лет.
- Извините за мой вопрос: сколько сейчас Вам лет?
- 78 лет.
- У вас много работы, связанной с библейским колледжем. Наверное, приходится много путешествовать?
- В этом году я уже побывал в девяти странах. Для меня это так естественно! Сегодня я в России, завтра - в Америке, и однажды я буду на небе. Эта последняя поездка и будет венцом моих путешествий.