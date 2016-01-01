Сейчас трудно представить тот духовный голод и жажду слышания Слова Божия, которые имели верующие бывшего Советского Союза в совсем недавнем прошлом.Ныне русский народ пожинает плоды своего отречения от Бога, ибо, как говорил Ф. М. Достоевский, - "горе народу без Слова Божьего", а в Евангелии от Иоанна 1:5 написано "...И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его".И вот, в такое темное время, евангельский лучик миссионерского Христианского радиослужения нес свой свет жаждущим сердцам.Первая христианская радиопередача "Голос Анд" на русском языке вышла в эфир в 1941 году в южноамериканской стране Эквадор, г. Кито. Вел их Петр Наумович Дейнека (директор миссии "Славянское Евангельское общество")- миссионер евангелист, отдавший много сил на служение русскому народу. "Слезы потекли по моим щекам, -пишет Петр Наумович, - когда я понял, что по волнам эфира можно нести весть Евангелия русским людям во всем мире".Именно во всем мире, потому что радиостанция была построена в 20 км от экватора на высоте 2820 метров над уровнем моря. Специалисты советовали построить ее подальше от экватора и не в горах. Но верующие много молились и стих из Библии: "Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! Возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! Возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот - Бог ваш!" (Исайя 40:9) - приняли как указание от Бога. Лишь позднее, через несколько лет, новые достижения в радиотехнике доказали, что чем выше расположен передатчик, тем дальше идет сигнал, и для вещания наилучшим местом является линия экватора.Петр Наумович Дейнека нуждался в постоянных работниках на радиостанции в г. Кито. Одним из первых добровольцев был чикагский молодой человек, сын белоруса и польки, - Константин Левшеня, окончивший "Библейский Институт имени Муди".Этот человек горел для Бoга и смыслом своей жизни считал проповедь Евангелия русскому народу. К нему присоединилась Елизавета Зернова, которая родилась в Тверской Губернии в семье верующих-протестантов. В 1929 году она эмигрировала в США, но не для того, чтобы жить в довольстве, а чтобы нести Евангелие своему народу. Проработав вместе 2 месяца, они обручились, и Константин уехал в Аргентину, а Елизавета осталась вести русские передачи. Они надеялись, что скоро встретятся, но лишь в июне 1945, спустя почти 2 года, Елизавета выехала в Аргентину, где состоялась их свадьба.В 1948 году Левшени узнали, что русские передачи на радиостанции в г. Кито не выходят из-за отсутствия ведущих. И тогда они поняли, что воля Божия была, чтобы трудиться на радио для русских людей.Несомненно, Библия является наилучшим средством утоления духовной жажды. Но несмотря на все попытки перевезти Библии в Россию, успех был небольшим, и это не могло удовлетворить духовный голод живущих в России 250 миллионов людей. И тогда радио стало дверями, которые Бог открыл для Благовестия миллионам людей в атеистических странах.В 1975 году насчитывалось 89 стран, откуда были получены письма от слушателей.Поистине: "По всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их" (Римл. 10:18). Первое письмо из СССР пришло в 1956 году.Один из слушателей в Сибири писал: "Если бы вы проповедовали десяти тысячам человек, то вас слушали бы только десять тысяч. Когда вы проповедуете по радио - сотни тысяч, даже миллионы слушают вас! Многие покупают радиоприемники единственно для того, чтобы слушать вас. Те, у которых не хватает денег, объединяются, чтобы совместно купить аппарат. Когда вы молитесь, и мы молимся. Тысячи людей по всему СССР присоединяются к вам в молитве".Слушатели просят: "Когда вы читаете Библию, пожалуйста, не читайте так быстро. Мы не успеваем записывать!"Из Украины пишут: "Если только возможно, пожалуйста, пришлите две или три песни, чтобы, когда вы поете, мы могли присоединиться к вашему чудному пению... У нас нет Библии и нет общения с другими верующими, потому что поблизости их нет. Нам остается только молиться и продолжать слушать ваши программы".На одном из христианских собраний к П.Н. Дейнеке обратился юноша: "Брат Дейнека, ни вы, ни люди в этом собрании не знаете, что вы - мой духовный отец. В 1950 году я уверовал через вашу проповедь. Я хорошо помню ту ночь, когда вы проповедовали, и я отдал мое сердце Господу. В ту ночь моя жизнь в корне изменилась. Я помню, как в 1957 году я с родителями приехал в одну русскую деревню и познакомил жителей с вашими ежедневными радиопередачами. Один человек, сказал, что продал свой радиоприемник, так как ему надоело слушать пропаганду. Теперь же он купил другое радио и начал слушать евангельские передачи из Кито. Я знаю достоверно, что сотни тысяч людей в Советском Союзе слушают русские передачи "Славянского Евангельского Общества"".Все это не проходило незамеченным и для атеистов. Они выпустили в 1976 году пропагандистскую книгу: "Диверсия без динамита", где работников христианского радио назвали фронтовиками четвертого фронта: "... Стрелка радиоприемника медленно скользит по шкале, мелодичная итальянская речь сменяется аргентинской песней, звуки джаза - переливами фортепианного концерта Шопена, а потом снова речь, на сей раз знакомая, русская. Но это не Россия, стрелка на шкале остановилась там, где отмечена далекая южноамериканская страна Эквадор. Идет очередная религиозная передача радиостанции "Голос Анд" из столицы Эквадора, города Кито. Пересекая границы государств, преодолевая огромные расстояния через материки и океаны, разносится в эфире Евангельская проповедь, адресованная верующим в нашей стране.Радиоцентры, которые специализируются на религиозных передачах, стремятся установить контакт с радиослушателями, просят их присылать письма, обещая взамен выслать религиозную литературу".Не все письма, которые посылают радиомиссионерам, достигают назначения. И не все ответы доходят до слушателей. Но даже эти немногие письма ободряют и радуют и слушателей, и работников радио.Константин и Елизавета Левшени вспоминают, что все письма были очень важны для них, потому что, проповедуя Слово Божие перед микрофоном по радио, они не видели аудитории и опирались только на свою веру. "Только в вечности мы сможем узнать о плодах своего служения".В настоящее время Константину и Елизавете Левшеням за 80 лет. Но они смогли приехать на конференцию христианских теле-радиовещателей в Москве, где мы могли видеть наших дорогих ветеранов и общаться с ними. У них есть дочь - врач, у нее с мужем 6 детей, и сын - у него двое детей. Есть и правнуки. Все они верующие.Дорогие друзья, давайте будем всегда помнить, что та свобода слова и печати, которую мы имеем, пришла не просто так. За это молились многие верующие, которые не дожили до нее, которые проложили нам дорогу своим трудом. Мы в свою очередь должны дорожить каждым днем, чтобы также потрудиться, спасая души людские для Христа.