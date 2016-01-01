Это интересно

В Библии, в книге Иова написано: "... спроси у скота, и научит тебя". Многие могут сказать, как же можно спрашивать у животных, которые если даже и понимают человеческую речь, то уж наверняка ничего не могут сказать. Да и чему научат человека , например, какие-то насекомые? Но кто так думает, глубоко ошибается. Давайте возьмем такое маленькое живое существо, как муравей. Есть насекомые гораздо больше его, а поучиться у него стоит даже людям. Присмотритесь как-нибудь к муравьиной куче. Сотни тысяч муравьев снуют туда сюда с веточками, иголочками. Вы думаете, эх, глупые, делают бесполезную работу. Ан, нет! Это они свой строительный материал просушивают. Тот, что был в глубине муравейника, поднимается для проветривания, а сухие веточки затаскиваются внутрь. Потому-то в населенном муравейнике никогда не бывает плесени. Но стоит муравьям покинуть его, как он весь покрывается плесенью и прорастает грибками. Да, муравьи - умелые строители. Взгляните, как они свой домик строят - в виде купола. Это чтобы капли дождя скатывались и не попадали внутрь. Вот какие умные! Ранней весной, как только сходит снег, некоторые муравьи вылезают на южную сторону муравейника и греются на солнышке. Ох, какие бездельники, почему по весне не работают? Да, нет же, они мудрые. Прогревая свое тельце, они спускаются все в одно место, и там остывают. Их сменяют другие муравьи. Таким образом, помещение нагревается до 25 - 30 градусов. Туда из подземных спален поднимаются муравьиные царицы - матки, чтобы откладывать яйца. Вот, оказывается, какая забота о будущем потомстве. О здоровье своих маток они тоже не забывают. Всю зиму их греют в самой середине кучи, в которой насчитывается несколько тысяч муравьев. Таких групп несколько, каждая из которых находится в одной из комнат муравейника. А уж какое братолюбие в это время оказывают рядовые муравьи друг другу, просто нет слов. Те, что спят с краю, переползают поближе к середине кучи, а их место занимают другие, которые пригрелись в середине. Так муравьи всю зиму в сонном виде медленно меняются местами. Ах, какая согласованность в действиях! Но не только в этом у них проявляется любовь. Поглядите, бежит муравьишка с грузом тяжелее его в несколько раз. Навстречу другой, пощекотал его своим усиком и выпустил ему капельку жидкости. Это он труженика покормил сладким и полезным соком. Внутри брюшка муравей имеет как бы два животика: общественный и личный. Съеденная пища переваривается, превращаясь в жидкость, поступает в зобик. Там и хранятся питательные вещества, которыми они кормят друг друга. Ведь не все муравьи могут бегать за пропитанием, да и царицы-матки никогда не отлучаются из муравейника. А если муравьишка сам проголодается, то клапан, соединяющий два живота, открывается, и пища из зобика попадает в личный живот. Как удивительно Бог их сотворил: всю кухню можно носить с собой, и она всегда в животе. А вот с пропитанием бывают проблемы. Нет, не в смысле того, что негде достать еду. А в смысле с теми насекомыми, которые гораздо больше муравьев, но служат для них пищей. Их муравьи кусают и брызгают муравьиной кислотой, от которой будущая жертва становится вялой и не может сопротивляться. Вот тебе маленький, да удаленький! Смелости ему не занимать. Ну, как? Нашли чему поучиться у этой букашки? Царь Соломон тоже говорил в притчах: "Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым".