Слышать сердцем

Слышать сердцем

    На ежегодной конференции теле-, радиовещания Н. Мирошниченко затронула проблему общения христиан с глухими людьми.
    Сегодня на многих языках мира ведется проповедь Евангелия, даже на языках малочисленных народностей. Но есть большое количество людей среди разных народов, связанных одной проблемой - они не могут слышать. По данным Всемирного Служения глухих, по всему миру рассеяно 364 млн. глухих людей. В СНГ их проживает 17 млн. человек. Большинству из них никогда не говорили о Боге. Существуют лишь небольшие центры работы с такими людьми. Такая работа ведется, например, в Перми, где слабослышащая верующая женщина кровно заинтересована в том, чтобы люди, имеющие проблемы со слухом, услышали о Боге. Также начала работать в Воронеже девушка, у которой глухие родители. Пока только такие сподвижники и энтузиасты свершают этот труд. Можем ли мы и дальше знать и оставаться равнодушными к этой проблеме? Ведь вокруг так много людей, которые вообще не могут слышать! Нам просто необходимо говорить с ними на их языке. Даже у косноязычного Моисея был Аарон, который говорил с народом вместо него.
    Однажды я была на брачном пире в Санкт-Петербурге. Тогда женились сразу две пары глухих людей. Когда мы общаемся с такими людьми, мы молчим, только машем руками. И все время - тишина, тишина! На этой свадьбе мы поставили кассету с песней "Алые капли", которую исполняла воронежская группа, а я стала показывать ее на руках. Когда песня закончилась, глухие плакали.
    Известно, что в Саратове только на одном заводе работает 2 тысячи глухих людей. Кто скажет о Боге этому народу? Вы можете подойти к ним, похлопать по плечу. А что дальше? Эти люди живут словно в замкнутом круге, если живут без Бога! Я жила в семье с глухими родителями и знаю, как тяжело, когда даже простого слова "люблю" никогда не услышишь от них. А очень этого хотелось! Мы, дети, были измучены такой несчастной жизнью. Ведь для ребенка большая трагедия, когда он - слышащий, а родители - глухие. Они не могут ему ничего сказать, и ребенок живет в одиночестве. Так жила и я. И потому, мне сегодня хочется всем говорить о любви Божией!
    Во многих семьях есть глухие родственники. Представьте, что мама слушает христианскую программу, и ее сердце ликует. Подходит к ней ребенок и хочет узнать причину ее радости. А она не может ему ответить, потому что не знает, как сказать о Христе на языке жестов. Так кто же о Нем ему скажет? Я хочу, чтобы люди загорелись желанием нести Благую весть глухим людям. Мир их уводит в другую сторону, это серьезная проблема. Например, в Испании недавно арестовали глухих проституток с сутенерами. Мы должны сказать им о Боге! Если не мы, то кто?

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ВЫПУСК 15 2001\2