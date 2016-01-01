Уличный проповедник

"Я доверяю Богу независимо от обстоятельств"

C 27 по 30 июня 2001 года впервые в Москве прошла пастырская конференция с участием известного евангелиста, уличного проповедника Нью-Йорка, пастыря восьмитысячной Церкви Дэвида Вилкерсона. В России среди христиан также известна его автобиографическая книга "Крест и нож". Она рассказывает о бандах уличных подростков, занимающихся воровством, наркотиками, разбоем. На ребят полиция смотрела с опаской и ничего не могла сделать, но Бог изменил их силой Своего Слова через служение Дэвида Вилкерсона. Пастырю Дэвиду сейчас 70 лет. Вся его жизнь посвящена служению Богу и людям. Он имеет переписку с миллионом адресатов, из них 27 тысяч - пастыри Церквей. Это благословенный муж Божий, испытанный и прославленный Им. Его жена имела 28 операций, 6 из них связаны с раком. Его две дочери тоже страдали от рака, внучка (10 лет) имела рак головного мозга. Последние рентгеновские снимки показали, что опухоль исчезла. Бог допустил все это в жизни Дэвида Вилкерсона. Провел через страдания, научил доверять во всем. "Я доверяю Богу независимо от обстоятельств", - говорит Дэвид. Сейчас его жена, две дочери и внучка полностью исцелены Богом и имеют свои служения с людьми больными раком. Им пишут письма, просят молиться, они посещают больных и утверждают их в вере. В следующем номере мы подробнее расскажем о жизни и служении Дэвида Вилкерсона.