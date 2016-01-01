"ИТАК, ИДИТЕ, НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ,

КРЕСТЯ ИХ ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА,

УЧА СОБЛЮДАТЬ ВСЕ, ЧТО Я ПОВЕЛЕЛ ВАМ"

МАТФ. 28:19-20

Прощальные звуки. Последний аккорд… В них - итог всего того, что прозвучало прежде. В них - заключительное пламенное пожелание любящего сердца. В них - обетования неизведанного будущего… Под знаком Троицы - таков смысл приведенных в эпиграфе последних слов Учителя Своим ученикам. "Во имя Отца и Сына и Святого Духа!" "Идите"… "научите"… "крестите"… "соблюдайте"… Вся жизнь, вся деятельность христианина с самого начала и до конца, если только он хочет иметь жизнь благодатной полноты и благословенной деятельности, - должны протекать под знаком Троицы. Есть три различных пути познания Бога, и в конце каждого из них открывается одна из ипостасей Божества. Сделаем образное сравнение воздействия всех трех ипостасей Божества на нашу душу. Солнце - источник жизни на земле, да и самой земли. Но если плодородная почва находится под воздействием его одного, - она высыхает, трескается и превращается в выжженную пустыню. Так и душа, находясь под воздействием одной лишь первой ипостаси Божества, не может быть почвой, взращивающей цветы вечности. Семя, брошенное в такую почву, правда, кроет в себе возможность развития жизни, однако может пролежать в сухой земле годы, не теряя своей жизненной силы, но и не выявляя ее. Так и воплощенное Слово - Христос, будучи воспринят "сухой" душой, кроет в ней возможность проявлений жизни, но не осуществление. Дождь, оросивший землю, размягчает ее, вызывает из семени росток и, повторяясь время от времени, доводит его до полного развития. Когда происходит излияние от Духа Божия на всякую плоть, по реченному чрез пророка Иоиля, и впитывающая Его душа получает крещение, а при многократном пролитии этого дивного небесного Дождя - частые исполнения Им, то наступает выявление потенциальной жизни - возрождение и возрастание до меры полного возраста Христова.