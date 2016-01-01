Разговор с неверующим

После окончания одной из моих лекции, ко мне подошел студент и раздраженно заявил: если существует такой Бог, о Котором вы проповедовали из Библии, и я должен однажды предстать перед Ним, тогда я хотел бы задать Ему три вопроса.Первое, что я спрошу Его: «Почему Ты допустил мое рождение?»Второе: «Почему Ты допустил грех в моей жизни?»Третье: «Почему Ты хочешь погубить меня за мои грехи?»Молодой человек дрожал от возмущения.Я ответил ему: "Не хотели бы Вы, чтобы я сейчас же ответил на эти три Ваших вопроса? Потому что боюсь, что, когда Вам однажды придется предстать перед живым Богом, Вы не захотите уже задавать вопросы. Сам Бог будет задавать Вам вопросы, и Вы не сможете ответить ни на один из них. Поэтому будет лучше, если Вы получите ответ от меня". - "Да разве Вы можете ответить на эти вопросы?" - "Конечно, - ответил я, - на основании Библии я могу дать Вам верный ответ.Вы спрашиваете, почему Бог допустил Вам родиться? Бог допустил Вам родиться, чтобы Вы родились еще раз, духовно, и это от Духа рожденное дитя Божье имело вечную жизнь со своим Небесным Отцом. Второе - Вы хотите спросить у Бога, почему Он допустил Вам стать грешным? Что ж, Бог совсем не допускал Вам стать грешным, но через Божьего противника - сатану грех вошел в мир и достиг Вас. Бог не мог помешать этому, так как Он сотворил нас не безвольными куклами. Ведь Он дал нашим прародителям свободу выбора, и именно этим Он удостоил чести Свое творенье и тем же доказал Свою справедливость и Всемогущество. Принуждающий же господин не дал бы свободы выбора. И третье - Вы спрашиваете, почему Бог хочет погубить Вас за Ваши грехи? Нет. Бог совсем не хочет проклясть Вас за Ваши грехи.– написано в Библии. Господь Иисус был осужден Богом - Отцом за Ваши грехи. Как же Вы можете говорить, что Бог хочет погубить Вас за Ваши грехи? Бог хочет вашего спасения, а не погибели. Он хочет, чтобы Вы были в небесах, а не в аду. Если же Вы, несмотря на все это, окажетесь в вечном проклятии, то Вас введет туда ваше враждебное Богу своеволие, Ваше высокомерное неверие, но не Бог. Бог хочет избавить Вас от этого».Этот разговор послужил благословением для молодого человека. Эта беседа послужила толчком к тому, что он осознал свою вину перед Богом и обратился за прощением к Иисусу - Спасителю грешников. С тех пор его жизнь принадлежала Иисусу Христу.Ты тоже можешь сейчас принять Иисуса Христа как личного Спасителя, доверив Ему все своп вопросы и проблемы. Он сможет помочь тебе, дать утешение и любовь. Он ждет тебя - приди к Нему. Твои проблемы должны быть разрешены здесь, на земле.