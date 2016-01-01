Мы восхищаемся геройством людей. Их жертвенность вдохновляет нас, особенно когда человек подвергает себя опасности ради спасения другого. Но есть неузнанные герои. Об одном из них я хочу сегодня рассказать.Много лет назад, когда я работал в Станфордском госпитале, там лежала больная девочка, которую звали Лиза. Ее болезнь была серьезная и неизлечимая. Единственное, что могло спасти ее жизнь, - это переливание крови от ее пятилетнего брата, который раньше тоже переболел этой болезнью и чудом остался жив. Его организм выработал антитела этой болезни. Врач объяснил родителям и мальчику, что если ввести эти антитела в вены Лизы, они станут размножаться и умножат бациллы болезни. Объяснив процедуру переливания крови, врач спросил мальчика, согласен ли он дать свою кровь сестре.Малыш сначала побледнел, посмотрел на мать в нерешительности, но тут же утвердительно кивнул головой и сказал:- Да, я согласен, если это спасет Лизу.Во время переливания крови он лежал на койке, поставленной рядом с кроватью Лизы. По временам он поворачивал к ней лицо и улыбался. Потом выражение его изменилось, он взглянул на стоящего рядом доктора и спросил:- Когда я начну умирать?- Умирать?.. - удивился врач. - Ты не умрешь. Мы только дадим Лизе немножко твоей крови.Малыш с облегчением вздохнул и широко улыбнулся.Бедный мальчик думал, что всю его кровь перельют Лизе. И он дал на это свое согласие! Он жертвовал своей жизнью, чтобы спасти жизнь сестры.Для тех, которые знают, что мальчику не угрожала никакая опасность, его подвиг может показаться незначительным. Но сам -то он не знал этого. Для него это была смерть. Он сознательно отдавал себя на смерть ради Лизы.Кто из нас, взрослых, к тому же верующих, отдал бы свою жизнь ради спасения другого? Немногие. Мы говорим: "Христос это сделал. Но ведь мы - не Христос. Мы только слабые смертные". А вот пятилетний ребенок это сделал! Нам есть чему поучиться у детей., - говорил Иисус.