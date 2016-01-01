Живущий под кровом Всевышнего

На улице было холодно. Мороз пробирал до костей. Ветер швырял мне в лицо колючий снег... Вот уже полчаса я стояла перед закрытой дверью одной из девятиэтажек, решив нанести визит к сестре из церкви. "Господи!" - молилась я про себя. "Помилуй, замерзаю... Пошли ангела Своего, желательно с ключами от подъезда...". Через некоторое время "ангел", действительно, появился в виде дряхлой старушки с мусорным ведром в руках. Ой, как я была ей рада... Возблагодарив Бога, я быстро юркнула в подъезд. Металлическая дверь, гулко щелкнув замком, захлопнулась, и я оказалась в кромешной темноте. Пробравшись на ощупь к тому месту, где по моему представлению должен был находиться лифт, я облегченно вздохнула. Но не тут-то было... Лифт не работал. Адаптировавшись, я оказалась перед ступенями, ведущими наверх. Когда я поднималась мимо тяжелых железных дверей, напоминавших скорее тюремные камеры, мне казалось, что я нахожусь в каком-то бункере или хранилище банка.Вдруг снова раздался гулкий удар железной двери, заставив меня вздрогнуть: наверное, возвращалась бабушка - ангел. Господи, во что же мы превратили свои жилища? То ли сказывается наша многолетняя привычка смотреть на весь мир сквозь "железный занавес", то ли девиз "Мой дом - моя крепость" так пришелся нам по вкусу, что будь наша воля, мы поставили бы на крышах пулеметы... А, может быть, и правы те, кто назвал нашу многострадальную страну "большой зоной"!? Ведь сегодня мы можем слышать и видеть, как открыто и безнаказанно грабят, лгут, насилуют, убивают... Вот, наверно, поэтому и решили мы просто отгородиться от зла решетками собственных камер-квартир. Но какие бы крепкие двери и засовы мы не ставили, зло, ненависть, жестокость способны проникать и сквозь них, потому что находятся в сердцах наших.(Матф15:19). А на сердце дверь железную не поставишь, вот и вылазит все наружу...Я нажала на звонок нужной мне квартиры. За дверями раздраженным мужским голосом спросили: "Кто там?" Я поняла, что ошиблась этажом и попросила прощения, но в ответ донеслось: "Ходят тут всякие, черт бы вас побрал!"Да откуда же в сердцах наших ненависть такая, откуда желание загрызть друг друга, уничтожить всех, кто нарушил хоть чем-то спокойствие наше? Почему мы сетуем на судьбу нашу горькую, обвиняя Бога? Почему живем сегодня в проклятии? Да потому что сами сеем его, проклиная всех и вся, начиная от соседей и кончая президентом. Да потому что Бога не знаем и заповеди Его не исполняем, и ежедневно грехами своими распинаем заново Сына Божьего, пролившего за нас Кровь Свою. Да потому что отвергли Господа Бога и живем во грехах, в самонадеянности и тщеславии. Живем так, будто и не происходило ничего... Будто не было миллионов жертв, будто не разрушали мы церкви и храмы, не попирали святыни и не поклонялись никаким идолам... И не внедряли разрушительные идеи коммунизма, атеизма и антисемитизма. Да, дорогие люди, пора признать, что в том, что имеем нищету, болезни и беспредел, мы виноваты сами. Отвергли Бога и вот итог - живем, как на пороховой бочке, и когда рванет, не знаем. А, только, если не покаемся, то так и будем жить в уничижении и страхе. Да, в страхе! Думаете, что является причиной решеток на окнах до железных дверей в подъездах и квартирах? Желание сохранить чистоту и тишину? Нет. Самым первостепенным мотивом, который заставляет нас раскошеливаться на "металл" - это страх, дикий, животный страх. Мы боимся за свою жизнь, за будущее своих детей, за нажитое имущество... Страх заставляет нас не доверять друг другу, даже родственникам, знакомым, соседям. Страх делает нас замкнутыми, недоверчивыми. Любой человек для нас становится подозрительным и потенциально опасным. Страх томит душу нашу, не дает спать по ночам, заставляет строить стены, решетки, заборы. Да только все равно чувствовать себя в безопасности мы не можем до тех пор, пока чувство страха будет жить внутри нас. Впрочем, те, кто знают Господа и служат Ему всем сердцем своим, свободны от страха, потому что любовь Божья пребывает в них. А совершенная любовь изгоняет всякий страх, так говорит Священное Писание. Есть только одно средство от проклятия, греха, отчаяния и страха - это принять любовь Христа. Которая сильнее железных преград и цепей. Только в Боге спасение наше!Пять лет назад я обрела это спасение - сделала к Богу всего лишь один шаг. Зато Он сделал мне навстречу десять - и исчез всякий страх! Вся жизнь моя изменилась. Сегодня Бог - защита и опора моя, Он крепкая башня и упование мое! Он держит в руках жизнь мою и наполняет ее благословениями Своими, дает радость, покой, мир!(Псалом 9О).Все, о чем говорит Библия, действует в моей жизни: я, действительно, живу сегодня под кровом Всевышнего! Я знаю, что Бог мой идет впереди меня и бояться мне нечего.(Ис. 45:2)Да, кстати, а к сестре я все-таки попала. Тем вечером мы вместе с ней пили чай с пирожками. В ее доме царили мир, уют и покой, потому что там тоже знают и любят Иисуса.Дорогие читатели, пусть совершенная любовь, которую Бог явил нам в Сыне Своем Иисусе Христе, наполнит в этом новом 2000 году ваши дома и жизни и научит любить, научит открывать друг другу сердца и двери, и тогда радостнее и светлее станет жить.