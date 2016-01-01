Доступно всем

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«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе...»
(Иеремия, глава 33:3)
(Иеремия, глава 33:3)
В наше время часто можно встретить людей, пользующихся услугами мобильной связи. Она настолько удобна, что некоторые уже и жизни без нее не мыслят. Только дороговато это удовольствие. Но совершенно парадоксально, что мобильная связь с Творцом неба и земли, Всемогущим Богом, абсолютно бесплатна. Не стоит ни копейки! И очередь к телефону-автомату выстраивать не нужно и дозваниваться подолгу. На линии - всегда свободно. Это не земная, а небесная технология. "И воззовете ко Мне... и помолитесь Мне, и Я услышу вас", - обещает Господь (Иер. 29:12).
Иногда, говоря с кем-то по телефону, мы натыкаемся на препятствия, типа: "Перезвоните, ничего не слышно". Но не такова связь с Небесным Отцом. "Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее", - так описывает Библия молитву одной из женщин Ветхого Завета. И каков же был ответ? "Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него", - сказано ей (1 Цар. 1: 13, 17). Господь услышал даже беззвучную мольбу и ответил на нее!
Единственное, что нужно для обеспечения бесперебойной мобильной связи с Богом - смиренное сердце, без злобы и гордыни, свободное от зависти и осуждения. Ведь простая молитва грешника-мытаря была услышана Создателем скорее молитвы высокомерного "праведника" - фарисея (Евангелие от Луки, гл.18:10-14). И наоборот, звоня на небеса, ни в коем случае не делайте это с желанием удовлетворить свои похоти. "Просите и не получаете, - объясняет Библия, - потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений" (Иакова, гл. 4:3).
Итак, где бы вы не находились – «звоните» с искренним сердцем своему Спасителю, и вы обязательно соединитесь!