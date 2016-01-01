Доступно всем

«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе...»

(Иеремия, глава 33:3)

В наше время часто можно встретить людей, пользующихся услугами мобильной связи. Она настолько удобна, что некоторые уже и жизни без нее не мыслят. Только дороговато это удовольствие. Но совершенно парадоксально, что мобильная связь с Творцом неба и земли, Всемогущим Богом, абсолютно бесплатна. Не стоит ни копейки! И очередь к телефону-автомату выстраивать не нужно и дозваниваться подолгу. На линии - всегда свободно. Это не земная, а небесная технология.