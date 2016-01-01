Не бросай меня, мама!

В больнице карантин. В связи с гриппом все посещения запрещены. За стенами палат течет жизнь, и некоторые больные, не видя знакомых и любимых лиц, все же чувствуют их поддержку, заботу в телефонных звонках, передачах, цветах, записках.А если к тебе и не приходят, и не звонят, и не пишут?Только в двух отделениях областной больницы им. Филатова 19 ненужных младенцев, из которых один неизвестный и двое отказников. Родители последних уже определили жизнь своих детей, оформив документы на отречение от них. Какая судьба ждет других "ненужных"?Родителей не выбирают. Этим девятнадцати малышам повезло меньше, чем многим другим. Они родились в так называемых неблагополучных семьях, где родители ведут свободный образ жизни. У этих малюток мамы алкоголички, наркоманы, бомжи; больны сифилисом, туберкулезом. Есть новорожденный, мать которого сделала 10 абортов. У него 10 неродившихся братиков и сестричек, и вот он - одиннадцатый, появившийся на свет, тоже оказался ненужным.В отделении №3 "Патология новорожденных" 10 брошенных детей. Четверых из них оставили молодые мамы в возрасте от 15 до 19 лет. От троих родители отказались временно, в связи с тяжелым материальным положением. Никто в этой жизни: ни ребенок, ни взрослый не застрахован от несчастных случаев. Представьте, что вы теперь больны, слабы, остро нуждаетесь в помощи своих близких, а ваши родные отказываются от вас, потому что у них нет денег. Несчастное человеческое сообщество. Оно перестало мыслить и поступать разумно.Больницы - это не приюты для брошенных и обездоленных. Функция врачей - лечить немощное человечество. Сейчас больных людей от самого рождения становится все больше и больше, и чтобы пройти курс лечения, нужно ждать своей очереди, когда освободится койка в палате. На места этих девятнадцати, за которыми ухаживает медперсонал, уже стоит очередь из более нуждающихся в помощи медиков ребятишек. Брошенные младенцы тормозят работу врачей, которые постепенно превращаются в нянек для них и в миротворцев для их родителей, уговаривая взрослых не бросать своих детей на произвол судьбы. Ведь каким бы больным ни был ребенок, ему очень нужны родные люди.Но есть среди этих девятнадцати такие, у которых родственники "канули в Лету". Они уже долгое время не навещают своих детей и скрываются от правосудия. Поисками исчезнувших пап и мам занимается юрист больницы, который также оформляет документы на лишение родительских прав. Даже после оформления необходимых бумаг ребенок не всегда может попасть в дом малютки, потому что это пензенское учреждение принимает полностью здоровых детей, а малышей с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС) отправляют в г. Кузнецк. Но ни тот, ни другой дом ребенка в настоящее время не имеет возможности взять их из-за отсутствия свободных мест. Они примут этих "ненужных", когда подрастут брошенные дети, находящиеся у них. В этих проблемах юристу помогает служба опеки. Но никакие хорошие воспитательские руки не сравнятся с любовью материнского сердца, с ее ласками и нежностью к своему чаду.Заведующая 35-м отделением Н. В. Агеева вспоминает, что недавно был случай, когда от 4-месячного ребенка отказалась мама-одиночка, но через две недели она не выдержала и приехала забрать своего сынишку. Очень хотелось бы верить, что и за этими отказниками тоже придут их родные.Мамочки, родные, отказываясь от своих детей, вы так много теряете! Подумайте хорошо! Ваш ребенок будет улыбаться, но не вам; будет любить других, но не вас; будет делиться радостями и горестями с другими, но не с вами. А когда вы, сегодня еще молодые мамы, состаритесь, и уже не им, а вам будет нужна защита и помощь, то ваши дети будут где-то далеко, но не с вами.Сейчас они еще несмышленые малыши, но каждым своим плачем, каждым криком они взывают:Родители! Вернитесь за вашим ребенком, потому что эти крики когда-то вы обязательно услышите, представ перед Богом, они будут вам в осуждение. Но у вас еще есть время исправить свой грех и примириться с Богом. Не упустите эту возможность