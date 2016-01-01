Приближаясь к Армагеддону

"Так же услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство"

"И восстанет народ на народ и царство на царство"

"Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады."

Но если вы действительно хотите знать события будущего, место и время грядущих, перемен, - тогда вам следует обратиться к тысячам пророчеств, записанных в Библии.Сама история подтвердила поразительную точность данных предсказаний. Поэтому нет никаких сомнений в том, что сотни библейских пророчеств, говорящих о последних днях земли, исполнятся так же точно, как и те, которые исполнились в прошлом. Вопрос лишь: "Когда?" В отдаленном будущем? Поэтому нам не стоит волноваться об этом сейчас? Или мы уже в наши дни стоим на пороге финальных и кульминационных событий, о которых говорили библейские пророки, включая Иисуса?Две тысячи лет назад ученики Иисуса задавались тем же вопросом. Они спросили Его:Давайте рассмотрим некоторые знамения времен, за которыми, по словам Иисуса, мы должны наблюдать. Он сказал, что эти знамения будут иметь место прямо перед Его вторым пришествием и кончиной мира.По подсчетам историков, за последние 3500 лет правители различных государств подписали более 8000 мирных договоров на вечные времена. В действительности же, продолжительность договоров в среднем равна двум годам.Никогда мир еще не знал такого стремительного роста войн как в двадцатом веке. По статистике "Красного Креста" с начало двадцатого века в войнах было убито более 100 млн. человек. До 1914 года войны не носили повсеместный характер. Но и первая и вторая мировые войны были вселенные. Со времени второй мировой войны, которая должна была защитить демократию, в мире произошел ряд крупных войн и повстанческих революций. Число убитых в военных конфликтах с конца второй мировой войны достигло 23 млн. человек.Ноябрь 1989 года... Падение Берлинской стены символизировало конец холодной войны между великими сверхдержавами. Но вместо желаемого мира, на планете вовсю свирепствует разгул "войн и военных слухов".В 1993 году произошло 29 крупных войн, точнее можно перевести как "Этническая группа восстанет против этнической группы". Пророчество, исполнившееся в бывшей Югославии, России (Чечне) и других горячих точках планеты. Возросло не только число войн и военных слухов, но и ужасов, которая несет война. Мы привыкли к новостям, рассказывающим о зверствах и пытках, массовых изнасилованиях и убийствах, которые показывают, на какую дикость способен современный человек, забывший Бога.Война в Персидском заливе стоила союзникам полмиллиарда долларов ежедневно или примерно 350 тыс. долларов в минуту. Бомбардировщик стоит 25 млн. долларов, ракета типа "Томагавк" стоит 1,300 тыс. долларов, Ракета воздух-воздух – 800 тыс. долларов, противотанковый снаряд - от 2000 долларов до 36000 долларов. Стоимости одной ракеты хватило бы, чтобы кормить обедами целую школу голодных детей каждый день в течение 5 лет.Только за это десятилетие более 100 млн. детей умерло от болезней и голода. Сумма, которую мир расходует на вооружение за два дня или стоимость 10 бомбардировщиков "Стэлс", помогла бы предотвратить эти 100 млн. смертей.По отчету Всемирной Организации Здравоохранения, 1/3 населения мира питается хорошо, 1/3 - не доедает, 1/3 - голодает. Пока вы это читали, от голода умерло примерно 200 человек. И в этом году от голода умрет более 4 млн. ...Однако в мире производится достаточно продуктов питания для возрастающего населения. Хотя иногда причиной голода являются стихийные бедствия, эти дети голодают по вине бесчеловечного отношения между людьми - войн, эмбарго, коррумпированного правительства и экономического гнета, в котором находятся многие развивающиеся страны. Кредиторы заставили их взять огромные займы и теперь держат в экономическом рабстве, извлекая непомерные проценты. В результате бедные беднеют, а богатые заимодатели богатеют. В то время как где-то дети умирают от голода, богатые западные страны ежегодно уничтожают миллионы тонн продуктов питания, чтобы поддерживать спрос населения. Голод является результатом жадности и развращенности человека, его нежеланием заботиться о других.