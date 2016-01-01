Приближаясь к Армагеддону
Одни ждут нового мирового порядка, другие выражают опасения, что человечество находится на краю пропасти и хаоса. Чтение газет вряд ли даст вам хороший заряд на день. Проблем в мире становится все больше. С каждым днем они более сложны и трудноразрешимы. Каждого мыслящего человека мучает вопрос: "А что же будет дальше?" Было ли когда-нибудь под силу мыслящему человеку преодолеть границы времени и заглянуть в будущее? В прошлом на это претендовали многие. И широко признано, что такие люди, как Нострадамус, Эдгар Кейм, Джейн Гиксон предсказали различные события будущего, среди них финальный апокалипсис - Армагеддон.
Но если вы действительно хотите знать события будущего, место и время грядущих, перемен, - тогда вам следует обратиться к тысячам пророчеств, записанных в Библии.
Сама история подтвердила поразительную точность данных предсказаний. Поэтому нет никаких сомнений в том, что сотни библейских пророчеств, говорящих о последних днях земли, исполнятся так же точно, как и те, которые исполнились в прошлом. Вопрос лишь: "Когда?" В отдаленном будущем? Поэтому нам не стоит волноваться об этом сейчас? Или мы уже в наши дни стоим на пороге финальных и кульминационных событий, о которых говорили библейские пророки, включая Иисуса?
Две тысячи лет назад ученики Иисуса задавались тем же вопросом. Они спросили Его: "Учитель, скажи нам, когда будет признак Твоего пришествия и кончины мира?"
Давайте рассмотрим некоторые знамения времен, за которыми, по словам Иисуса, мы должны наблюдать. Он сказал, что эти знамения будут иметь место прямо перед Его вторым пришествием и кончиной мира.
"Так же услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство" Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 7.
По подсчетам историков, за последние 3500 лет правители различных государств подписали более 8000 мирных договоров на вечные времена. В действительности же, продолжительность договоров в среднем равна двум годам.
Никогда мир еще не знал такого стремительного роста войн как в двадцатом веке. По статистике "Красного Креста" с начало двадцатого века в войнах было убито более 100 млн. человек. До 1914 года войны не носили повсеместный характер. Но и первая и вторая мировые войны были вселенные. Со времени второй мировой войны, которая должна была защитить демократию, в мире произошел ряд крупных войн и повстанческих революций. Число убитых в военных конфликтах с конца второй мировой войны достигло 23 млн. человек.
Ноябрь 1989 года... Падение Берлинской стены символизировало конец холодной войны между великими сверхдержавами. Но вместо желаемого мира, на планете вовсю свирепствует разгул "войн и военных слухов".
В 1993 году произошло 29 крупных войн "И восстанет народ на народ и царство на царство", точнее можно перевести как "Этническая группа восстанет против этнической группы". Пророчество, исполнившееся в бывшей Югославии, России (Чечне) и других горячих точках планеты. Возросло не только число войн и военных слухов, но и ужасов, которая несет война. Мы привыкли к новостям, рассказывающим о зверствах и пытках, массовых изнасилованиях и убийствах, которые показывают, на какую дикость способен современный человек, забывший Бога.
"Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады." Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 7.
Война в Персидском заливе стоила союзникам полмиллиарда долларов ежедневно или примерно 350 тыс. долларов в минуту. Бомбардировщик стоит 25 млн. долларов, ракета типа "Томагавк" стоит 1,300 тыс. долларов, Ракета воздух-воздух – 800 тыс. долларов, противотанковый снаряд - от 2000 долларов до 36000 долларов. Стоимости одной ракеты хватило бы, чтобы кормить обедами целую школу голодных детей каждый день в течение 5 лет.
Только за это десятилетие более 100 млн. детей умерло от болезней и голода. Сумма, которую мир расходует на вооружение за два дня или стоимость 10 бомбардировщиков "Стэлс", помогла бы предотвратить эти 100 млн. смертей.
По отчету Всемирной Организации Здравоохранения, 1/3 населения мира питается хорошо, 1/3 - не доедает, 1/3 - голодает. Пока вы это читали, от голода умерло примерно 200 человек. И в этом году от голода умрет более 4 млн. ...Однако в мире производится достаточно продуктов питания для возрастающего населения. Хотя иногда причиной голода являются стихийные бедствия, эти дети голодают по вине бесчеловечного отношения между людьми - войн, эмбарго, коррумпированного правительства и экономического гнета, в котором находятся многие развивающиеся страны. Кредиторы заставили их взять огромные займы и теперь держат в экономическом рабстве, извлекая непомерные проценты. В результате бедные беднеют, а богатые заимодатели богатеют. В то время как где-то дети умирают от голода, богатые западные страны ежегодно уничтожают миллионы тонн продуктов питания, чтобы поддерживать спрос населения. Голод является результатом жадности и развращенности человека, его нежеланием заботиться о других.