Господь - Свет мой,

Приходишь Ты во тьму ко мне,

У входа нежно Ты стоишь, стучишь:

Открой, мой сын,

Я изменю твое лицо, утру все слезы,

Тебя прижму к Своей груди,

Исполню Я твои мечты...

Алексей Шиповский

Мир Божий вам! Меня зовут Алексей. Недавно я был в гостях в редакции газеты "Мир с Богом", и Господь положил мне на сердце написать свидетельство о том, как я уверовал.Это случилось в 1992 году. Сидя в одной из гостиниц Санкт-Петербурга, я включил телевизор и случайно попал на рекламу Христианской евангелизации. Случайно ли?..Мне понравилось, что они так искренно верят в Бога, но стать таким, как они, я не мог. Для меня это значило отказаться от многого: бросить рок-музыку и расстаться со своей рок-группой; оставить мечту стать знаменитым журналистом (в то время я печатался в газетах и участвовал в радиопрограммах); лишиться уважения со стороны друзей и подруг, которые ценили меня, как "душу компании"... Тогда я нашел в себе силы лишь только помолиться:. И вот я познакомился с христианами, которые пригласили меня на евангелизацию. Подумав, я решил сходить, посмотреть.Евангелизация проходила в огромной палатке. Войдя, я испытал странное волнение, как будто сейчас в моей жизни должно произойти что-то очень важное. Еще никто не проповедовал, но на сцене стояли люди - это были христиане-музыканты. Они прославляли Бога. Особенно мне запомнилась одна песня. Когда певцы допели до припева, внезапно множество людей, стоявших вокруг меня, тоже начали петь:Слыша и видя это, я не мог остаться равнодушным. Я начал плакать, как дитя. Мне казалось, что все вокруг смотрят на меня, было стыдно, что я плачу, но я не мог остановиться. Именно в тот момент я услышал Его голос. Он был такой близкий и родной, нежней, чем голос матери к своему ребенку. Внезапно я осознал, что это был голос Иисуса:. Мне было непонятно, за что Он так любит меня, зачем Он обращается к такому грешнику, как я? Неужели я Ему нужен? Свет излитой Божьей любви разрушил тьму моего сердца, и в тот день я покаялся в грехах и вручил свою жизнь в руки Иисуса.Моя жизнь с тех пор стала меняться. Если раньше своими песнями я прославлял дьявола, то сегодня я сочиняю музыку во славу Бога! Господь дал мне возможность учиться в Библейском институте и вложил в сердце сильное желание нести Слово Божье другим людям. Бог не забыл мое желание работать в журналистике, и сейчас в Воронеже (где я живу) создается христианская газета. У меня прекрасная верующая жена и двое маленьких детей. Мое пожелание всем, читающим это небольшое свидетельство: пусть Бог даст вам познать, как сильно Он любит вас. Ему важен каждый человек, и Он имеет планы для нашей жизни.И еще. Каждому из нас необходимо любить Бога и учиться поклоняться Ему. В 68 Псалме Давид говорит: