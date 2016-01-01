Я услышал Его голос
Господь - Свет мой,
Приходишь Ты во тьму ко мне,
У входа нежно Ты стоишь, стучишь:
Открой, мой сын,
Я изменю твое лицо, утру все слезы,
Тебя прижму к Своей груди,
Исполню Я твои мечты...
Алексей Шиповский
Приходишь Ты во тьму ко мне,
У входа нежно Ты стоишь, стучишь:
Открой, мой сын,
Я изменю твое лицо, утру все слезы,
Тебя прижму к Своей груди,
Исполню Я твои мечты...
Алексей Шиповский
Мир Божий вам! Меня зовут Алексей. Недавно я был в гостях в редакции газеты "Мир с Богом", и Господь положил мне на сердце написать свидетельство о том, как я уверовал.
Это случилось в 1992 году. Сидя в одной из гостиниц Санкт-Петербурга, я включил телевизор и случайно попал на рекламу Христианской евангелизации. Случайно ли?..
Мне понравилось, что они так искренно верят в Бога, но стать таким, как они, я не мог. Для меня это значило отказаться от многого: бросить рок-музыку и расстаться со своей рок-группой; оставить мечту стать знаменитым журналистом (в то время я печатался в газетах и участвовал в радиопрограммах); лишиться уважения со стороны друзей и подруг, которые ценили меня, как "душу компании"... Тогда я нашел в себе силы лишь только помолиться: "Бог, если Ты есть, - откройся мне". И вот я познакомился с христианами, которые пригласили меня на евангелизацию. Подумав, я решил сходить, посмотреть.
Евангелизация проходила в огромной палатке. Войдя, я испытал странное волнение, как будто сейчас в моей жизни должно произойти что-то очень важное. Еще никто не проповедовал, но на сцене стояли люди - это были христиане-музыканты. Они прославляли Бога. Особенно мне запомнилась одна песня. Когда певцы допели до припева, внезапно множество людей, стоявших вокруг меня, тоже начали петь: "Хвала Тебе, Господь..." Слыша и видя это, я не мог остаться равнодушным. Я начал плакать, как дитя. Мне казалось, что все вокруг смотрят на меня, было стыдно, что я плачу, но я не мог остановиться. Именно в тот момент я услышал Его голос. Он был такой близкий и родной, нежней, чем голос матери к своему ребенку. Внезапно я осознал, что это был голос Иисуса: "Доколе ты будешь скрываться от Меня? Доверься Мне, ведь Я люблю тебя и имею план для твоей жизни". Мне было непонятно, за что Он так любит меня, зачем Он обращается к такому грешнику, как я? Неужели я Ему нужен? Свет излитой Божьей любви разрушил тьму моего сердца, и в тот день я покаялся в грехах и вручил свою жизнь в руки Иисуса.
Моя жизнь с тех пор стала меняться. Если раньше своими песнями я прославлял дьявола, то сегодня я сочиняю музыку во славу Бога! Господь дал мне возможность учиться в Библейском институте и вложил в сердце сильное желание нести Слово Божье другим людям. Бог не забыл мое желание работать в журналистике, и сейчас в Воронеже (где я живу) создается христианская газета. У меня прекрасная верующая жена и двое маленьких детей. Мое пожелание всем, читающим это небольшое свидетельство: пусть Бог даст вам познать, как сильно Он любит вас. Ему важен каждый человек, и Он имеет планы для нашей жизни.
И еще. Каждому из нас необходимо любить Бога и учиться поклоняться Ему. В 68 Псалме Давид говорит: "Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога".