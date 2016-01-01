Через тернии к Богу

Вопрос о смысле жизни волнует каждого человека вне зависимости от его социального статуса, материального положения. Над этим вопросом бьются философы и рассуждают писатели, его задают себе женщины и мужчины, он тревожит в равной степени и рабочего и служащего. Со временем кто-то заглушает в себе его, ссылаясь на недостаток времени или неактуальность его постановки, мол "это все для интеллигенции, а не для простого человека". Кто-то же находит для себя отговорки, что смысл жизни в самой жизни, ее качестве, эффективности: кто-то говорит, что нужно жить для семьи, общества, людей (что само по себе и неплохо, но как-то неполно). Все в этом мире преходяще, даже память людская, которая на самом деле короче, чем мы можем это себе представить. Мы все хотим оставить хотя бы какой-то след на этой земле. Но, так или иначе "из праха мы пришли и в прах возвратимся".Так неужели все наши старания стать лучше, сделать этот мир совершеннее, обратятся в кучку праха? Неужели человек возник совершенно случайно, из-за каких-то неизвестных катаклизмов, и на планете, которая тоже в свое время, по утверждению ученых, умрет, так как она подчиняется тем законам, которыеКто-то заложил в это мироздание, а по первому закону термодинамики все в этом материальном мире существующее стремится к хаосу, старению и разложению?Эти вопросы стали волновать меня еще в юности. В школе нас учили, что все мы произошли от обезьян и являемся продуктом эволюции, что нас создала природа и что Бог -это выдумка древних людей, которые из-за своей неразвитости пытались хоть как-то объяснить происходящие вокруг них явления. До поры до времени меня эти объяснения вполне удовлетворяли, но потом стали возникать вопросы. Как из хаоса родилась живущая по упорядоченным законам природа? Как она могла сама себя воспроизвести и возникнуть из нечего? А если она существовала вечно, то почему все в ней существующее подвержено старению и умиранию? На эти вопросы вразумительно и ясно мне так никто и не смог ответить, хотя "философических" умозамудрений и гипотез я слышал множество.Именно тогда я услышал о существовании Бога от своей бабушки. Сначала я над ней смеялся и называл "неграмотной и темной". Но потом почему-то (теперь я понимаю, что бабушка молилась) стал серьезно задумываться над ее словами. А вдруг это все правда и существует КТО-ТО, Кто создал вселенную и меня в частности? А если Он это сделал, то сделал с определенной целью, и значит: мое существование имеет какую-то неизвестную мне пока цель, которую знает Он.Мне сказали, что ответы на свои вопросы я, возможно, получу, прочитав Библию, которая рассказывает о Боге-Творце. Но мои попытки найти ее оказались тщетными, потому что в то время Библия была большой библиографический редкостью.Следующим толчком к познанию смысла жизни стала смерть Александра Меня. Я вдруг узнал, что существуют люди, которые посвятили всю свою жизнь без остатка тому, чтобы рассказать другим людям о Боге и о том, как к Нему можно прийти, как в Него можно поверить. Я стал искать книги А. Меня.Первой из них стала "Сын Человеческий". Я проглотил ее на одном дыхании. В ней необыкновенно живо и ясно говорилось об Иисусе Христе: зачем Он пришел на эту землю, как Он жил, умер и воскрес. Мень призывал всех ознакомиться с Евангелием и познать Господа, уверовать в Него. Во мне снова разожглось желание достать Библию и прочитать ее самому. И вот, наконец-то, мое желание исполнилось. Но каково же было мое разочарование, когда читая ее сначала, с книги Бытия, я засыпал на первой же странице. Через некоторое время я охладел к ней.С того времени прошел ни один год. Позади была армия с ее суровой школой жизни (а подчас школой выживания). Но я все еще не оставлял попытки обратиться к неведомому Богу в надежде получить ответы на свои вопросы, а зачастую просто помощь. Иногда, лежа после отбоя под тонким армейским одеялом, я молился Ему, как мог, своими словами. Но "гражданка" закрутила меня своими бурным водоворотом жизненных перипетий, и обращение к Богу не было так остро и насущно.И вот однажды, в автобусе, я встретил своего старого друга, Виталия. Он стоял и читал Библию.-Интересуешься? - спросил его я.-Пытаюсь, - улыбнувшись, ответил он.-Да ты зашел бы как-нибудь, - предложил я-Хорошо, зайду сегодня, - пообещал Виталий.Вечером он пришел ко мне домой, держа в руках Библию.-Ты в автобусе спросил меня, интересуюсь ли я Библией, - начал Виталий, - а я ответил, что пытаюсь. На самом же деле она стала моей жизнью. Я познал Господа, как своего Отца и Спасителя, я принял Его в свое сердце и был рожден свыше. Теперь моя жизнь изменилась. Любовь Божия наполнила меня и изменила мою жизнь.В тот день он много говорил о том, что Бог любит меня и желает, чтобы я узнал Его лично; Он желает изменить мою жизнь и что самое главное: Бог дает мне вечную жизнь с Ним в Его Небесном Царстве только потому, что любит меня, как Отец. Он в Сыне Своем взошел за меня на крест, умер в мучениях и потом воскрес только для того, чтобы избавить меня от греха и дать мне новую жизнь.Если честно, то для меня это было шоком. Я пытался найти себе оправдания, но внутренний голос говорил о правоте услышанного. После нашего разговора мной предпринимались попытки заговорить об этом с друзьями, но они стали говорить, что Виталий "сектант". "Он не пьет водку, на дискотеки не ходит, матом не ругается. И вообще он странный, улыбается вечно, счастливый какой-то, ну не шизик ли?!" - сказал мне о нем один знакомый."Может действительно Виталий сектант? Затянет в свою секту и поминай потом как звали, вся жизнь в тартарары полетит", - подумал я тогда и решил пойти в нашу Православную Церковь. Быть может, там найду то, чего уже давно ищу. Но, прейдя туда и попав на служение, я ничего не понял. Все служение велось на церковно-славянском языке, который был для меня все равно что японский. "Что, для чего и зачем?" - я так и не понял, хотя усиленно пытался это сделать. Да еще и старушки (а их там было основное число), при моей попытки что-то узнать, шипели на меня, одаряя испепеляющим взглядом, и говорили: Тебе и не надо ничего понимать, не твое это дело. Стой и внимай". Да чему же внимать, если я ничего не понимаю! Священник, при моей попытке с ним заговорить, сослался на свою занятость и отослал к дьякону. Дьякон же посоветовал чаще бывать в церкви и сунул мне в руки молитвослов, который я тоже не смог понять (в чем смысл написанных там молитв?), а заниматься "зубриловкой", не хотелось. Ведь, в конце концов, молитва - это общение с Богом, а как можно общаться по бумажке тем более что ровным счетом ничего не понимаешь из того, что говоришь.Однако я продолжал ходить в церковь, пытаясь все-таки вникнуть в происходившее там. Но в жизни моей ничего не изменилось. Все также что-то терзало меня изнутри и все так же до конца я не мог ответить на свои вопросы.Тогда снова на моем жизненном пути по встречались верующие люди. Это были мои ровесники, но в них было нечто такое, чего не имел в своей жизни, но так сильно хоте, приобрести. Ребята взахлеб говорили мне Христе, да так увлеченно, что я невольно позавидовал им. Для меня Бог и религия было чем-то муторным, какой-то обязаловкой. Они же искренне радовались общению и этой возможности рассказать мне об Иисусе. Поразило меня тогда их знание Библии и особенно то увлечение, с которым они ее читали. Один из верующих, Максим, посоветовал мне читать Библию с Нового Завета. "Библию нужно читать как книгу об Иисусе Христе, поэтому прочти для начала Евангелие, а перед чтением обратись к Богу, чтобы Он открыл тебе Священное Писание, ведь это Его книга", - сказал мне Максим.Не откладывая в долгий ящик, я сел за чтение Евангелия. Я искренне хотел понять написанное там, и Бог мне Сам стал открывать Свое Слово. Мое сердце уже давно ждало той Вести, которая звучала в библейских строках. Ко мне пришло осознание всей глубины моего греха. Оказалось, что пьянство, курение, воровство, это последствия самого главного греха - отделения от Бога. Моя "самостоятельная жизнь", когда я вычеркивал Его из своей жизни, живя по своему собственному своеволию – это главный грех. А Он так возлюбил меня, что отдал Сына Своего единородного, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную (Иоан. 3:16). Когда я это осознал, то какой-то горький комок подступил к моему горлу и слезы полились из глаз. Я плакал так, как давно уже не плакал в своей жизни. В тот день я попросил Иисуса Христа войти в мою жизнь и стать моим Господом, и любовь Божия наполнила мое сердце. Я почувствовал, будто тяжкий груз упал с моих плеч, и все мое существо было исполнено радостью. Тогда я обрел мир, мир с Богом в своей жизни.С тех пор мне часто приходится рассказывать о том, что сделал Бог в моей жизни и самый часто задаваемый вопрос - это вопрос о покаянии.Я обращаюсь сейчас к тому, кто читает эти строки: забудь все, сказанное людьми, забудь свои страхи, не смотри на людей, посмотри на Бога и вслушайся в Его слова:(Иоан. 14:6),(Мтф. 11:28).Дорогой друг, если ты действительно желаешь избавиться от тяжести грехов, если ты ищешь любви, понимания и смысла в своей жизни, знай, что есть Тот Кто сказал:(Иеремия 31:3), Тот, Кто Сам есть Любовь. Обратись к Нему прямо сейчас: