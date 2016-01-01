Владимир Филимонович Марцинковский

Владимир Филимонович Марцинковский


Вся Россия лишь страданье,
Ветра стон в ветвях берез.
Но из крови и рыданья
Вырастает ожиданье
Царства твоего, Христос!
С. Соловьев



       В.Ф. Марцинковский родился в 1884 г. в селе Дермань на Волыни (западная Украина). Окончил гимназию с отличием и поступил на историко-филологический факультет университета в С.-Петербурге, который окончил также с отличием.

       В годы студенчества произошло большое изменение в его жизни: в 1904 году он посвятил жизнь Иисусу Христу.

       По окончании университета наступили годы плодоносной деятельности: как преподавателя гимназии, основателя и руководителя студенческих кружков по изучению Библии и литературы, так и простого книгоноши, евангелиста, учителя воскресной школы и т. д. Он устраивал лекции на фабриках и заводах, посещал тюрьмы и распространял Слово Божие "во время и не во время".

       В 1913 году Марцинковского пригласили работать среди студенчества. С тех пор он посещал университеты Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Самары и других городов в качестве лектора и везде организовывал группы любителей изучения Слова Божия, и эти нежные насаждения он поддерживал и оберегал даже во время бурь и тревог первой мировой войны и революции. В 1919 году университет в городе Самаре пригласил его занять должность профессора на кафедре этики.

       В годы революции Христианское студенческое движение устраивало публичные лекции по всей стране, на которых в большинстве случаев выступал В.Ф. Марцинковский. Большие плакаты, развешанные на улицах городов и сел, привлекали тысячи людей, которые охотно заполняли аудитории, залы и молитвенные дома.

       Вот некоторые из многообразных и плодотворных видов его деятельности в этот период: лекции, литературная работа, встречи и диспуты с выдающимися деятелями антирелигиозного движения (Луначарским и др.).

       За свои убеждения Марцинковскому неоднократно приходилось сидеть в тюрьме. Каждый раз по выходе на свободу он бесстрашно продолжал читать лекции о единственном пути к счастью, то есть, о вере в спасающую силу Господа Иисуса Христа. Хотя власти признали его "аполитичным", все же в 1923 году он был изгнан из СССР и поселился в Праге.

       Когда Марцинковского изгнали из России на 3 года, ему говорили, что после этого времени даже слово "Бог" более не будет встречаться в русской литературе... С тех пор прошли десятилетия, но имя Бога не исчезло со страниц книг, и тем более живо оно в сердцах людей.

       В изгнании Владимир Филимонович продолжал свою деятельность, читал лекции в университетах и церквах Европы, писал книги, проверял переводы Библии на украинском и русском языках.

       В 1930 году Господь привел его в Палестину. Там он женился на дочери американского археолога. Когда образовалось государство Израиль, он принял гражданство. Там профессор Марцинковский имел возможность передавать евангельскую весть через радиостанцию в Монте-Карло, что было великим наслаждением для его сердца. Таким способом он мог достигать любимый им русский народ.

       9 сентября 1971 года, в возрасте 87 лет, верный служитель Божий отошел в вечность. Его болезнь была не продолжительной, но тяжелой.

       "И разумные будут сиять, как святила на тверди, и обративши многих к правде - как звезды, во веки, навсегда" Дан. 12:3.


Подготовил А. Тимаков, г. Пенза

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