Владимир Филимонович Марцинковский

Вся Россия лишь страданье,

Ветра стон в ветвях берез.

Но из крови и рыданья

Вырастает ожиданье

Царства твоего, Христос!

С. Соловьев

В.Ф. Марцинковский родился в 1884 г. в селе Дермань на Волыни (западная Украина). Окончил гимназию с отличием и поступил на историко-филологический факультет университета в С.-Петербурге, который окончил также с отличием.В годы студенчества произошло большое изменение в его жизни: в 1904 году он посвятил жизнь Иисусу Христу.По окончании университета наступили годы плодоносной деятельности: как преподавателя гимназии, основателя и руководителя студенческих кружков по изучению Библии и литературы, так и простого книгоноши, евангелиста, учителя воскресной школы и т. д. Он устраивал лекции на фабриках и заводах, посещал тюрьмы и распространял Слово Божие "во время и не во время".В 1913 году Марцинковского пригласили работать среди студенчества. С тех пор он посещал университеты Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Самары и других городов в качестве лектора и везде организовывал группы любителей изучения Слова Божия, и эти нежные насаждения он поддерживал и оберегал даже во время бурь и тревог первой мировой войны и революции. В 1919 году университет в городе Самаре пригласил его занять должность профессора на кафедре этики.В годы революции Христианское студенческое движение устраивало публичные лекции по всей стране, на которых в большинстве случаев выступал В.Ф. Марцинковский. Большие плакаты, развешанные на улицах городов и сел, привлекали тысячи людей, которые охотно заполняли аудитории, залы и молитвенные дома.Вот некоторые из многообразных и плодотворных видов его деятельности в этот период: лекции, литературная работа, встречи и диспуты с выдающимися деятелями антирелигиозного движения (Луначарским и др.).За свои убеждения Марцинковскому неоднократно приходилось сидеть в тюрьме. Каждый раз по выходе на свободу он бесстрашно продолжал читать лекции о единственном пути к счастью, то есть, о вере в спасающую силу Господа Иисуса Христа. Хотя власти признали его "аполитичным", все же в 1923 году он был изгнан из СССР и поселился в Праге.Когда Марцинковского изгнали из России на 3 года, ему говорили, что после этого времени даже слово "Бог" более не будет встречаться в русской литературе... С тех пор прошли десятилетия, но имя Бога не исчезло со страниц книг, и тем более живо оно в сердцах людей.В изгнании Владимир Филимонович продолжал свою деятельность, читал лекции в университетах и церквах Европы, писал книги, проверял переводы Библии на украинском и русском языках.В 1930 году Господь привел его в Палестину. Там он женился на дочери американского археолога. Когда образовалось государство Израиль, он принял гражданство. Там профессор Марцинковский имел возможность передавать евангельскую весть через радиостанцию в Монте-Карло, что было великим наслаждением для его сердца. Таким способом он мог достигать любимый им русский народ.9 сентября 1971 года, в возрасте 87 лет, верный служитель Божий отошел в вечность. Его болезнь была не продолжительной, но тяжелой.Дан. 12:3.