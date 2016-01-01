Притчи
Притча (греческое слово) «параболе» - сравнение, ибо при помощи притчей делают сравнение между естественным и духовным миром. Говорить притчами и загадками было свойственно восточным мудрецам ученым. Притчами говори сам Иисус, но сегодня мы познакомим вас с притчами Соломона, мудрость которого не превзошел ни один человек. Пусть эти советы помогут вам.
«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как дерево жизни». (гл.13,ст.12)
«Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». (гл.13,ст. 20).
«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». (гл. 13,ст. 3)
«Неверные весы - мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему». (гл.10, ст. 24)
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». (гл.4, ст. 23)
«При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен». (гл. 10. ст. 19)
«От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость». (гл. 13,ст. 10)