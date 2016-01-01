(греческое слово) «параболе» - сравнение, ибо при помощи притчей делают сравнение между естественным и духовным миром. Говорить притчами и загадками было свойственно восточным мудрецам ученым. Притчами говори сам Иисус, но сегодня мы познакомим вас с притчами Соломона, мудрость которого не превзошел ни один человек. Пусть эти советы помогут вам.«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как дерево жизни». (гл.13,ст.12)«Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». (гл.13,ст. 20).«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». (гл. 13,ст. 3)«Неверные весы - мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему». (гл.10, ст. 24)«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». (гл.4, ст. 23)«При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен». (гл. 10. ст. 19)«От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость». (гл. 13,ст. 10)