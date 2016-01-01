* * *

Вспомни, что каждый пропущенный по небрежности случай, каждое необдуманное слово, каждое дурное твое помышление были записаны сегодня. Ты не можешь вернуть мысли и слова, ты не можешь призвать обратно сделанного. Сегодняшний день, со всеми его ошибками, проступками и пятнами, никогда уже не может быть вновь пережит тобой. Он должен предстать пред судилищем таким, как есть.Просил ли ты Господа Иисуса стереть все дурное Его святой Кровью? Принял ли ты твердое решение, что ни один из последующих дней уже не будет свидетелем повторения подобных ошибок? Решил ли ты, как лучше жить, - в надежде на свою силу или на силу Господню?Что дыхание для легких, то Христос для человеческой души.Когда день начинается хвалой Богу и заканчивается молитвой, его успех обеспечен.Всякая сделанная нами ошибка учит чему-то нас.Если вы употребляете ваши деньги для делания добра, вы кладете их на самые высокие проценты.Тот, кто легко думает о грехе, в последствии почувствует его тяжесть.