Россия. Особенности национального злословия

Россия. Особенности национального злословия


       Библия говорит, что слова человека имеют огромную силу, они могут благословить или проклясть: "Яд аспида на губах их". Представьте такую картину: несколько миллионов человек проклинают свое правительство и при этом хотят, чтобы оно принимало правильные решения.

       В России злословить правителей - национальный обычай. Их ругают и ругали всегда и везде - на работе в курилках, сидя дома на диване.

       Мы легко замечаем грехи политиков и виним их во всех наших бедах. Мы хотим, чтобы они заботились о народе, не воровали, а сами с грустью вспоминаем советские времена, когда можно было стащить с работы все, что угодно, безнаказанно наделать брак и при этом искренно верить в миф об экономическом соревновании с Америкой.

       Разруха начинается тогда, когда режут сиденья в автобусах, бьют стекла в своих подъездах, бросают мусор на улицах, делают аборты и выбрасывают своих детей. Разруха там, где проклинают свое правительство.

       Когда человек отвергает Бога и Его заповеди, он отвергает свое будущее.

       Посмотри внимательно, что разрушает твою жизнь? И ты увидишь, что это - беззаконие, грех. Этот узел никто сам не разрубит, и беззаконие и грех никто сам не очистит. Поэтому Господь в Своей любви заплатил великую цену за всех нас, - Он отдал на крест Иисуса Христа, о Котором пророк Иоанн сказал: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира".

       Есть сила, которая очищает грех - это Кровь Иисуса Христа. Призови Иисуса в свою жизнь, покайся перед Богом. Он обещает: "Приходящего ко Мне не изгоню вон".

       Не греши больше, не проклинай. Мудрый не проклинает.



Сергей Лукьянов, г. Ярославль

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ВЫПУСК 12 2000\1