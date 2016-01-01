Россия. Особенности национального злословия

Библия говорит, что слова человека имеют огромную силу, они могут благословить или проклясть: "Яд аспида на губах их". Представьте такую картину: несколько миллионов человек проклинают свое правительство и при этом хотят, чтобы оно принимало правильные решения.В России злословить правителей - национальный обычай. Их ругают и ругали всегда и везде - на работе в курилках, сидя дома на диване.Мы легко замечаем грехи политиков и виним их во всех наших бедах. Мы хотим, чтобы они заботились о народе, не воровали, а сами с грустью вспоминаем советские времена, когда можно было стащить с работы все, что угодно, безнаказанно наделать брак и при этом искренно верить в миф об экономическом соревновании с Америкой.Разруха начинается тогда, когда режут сиденья в автобусах, бьют стекла в своих подъездах, бросают мусор на улицах, делают аборты и выбрасывают своих детей. Разруха там, где проклинают свое правительство.Когда человек отвергает Бога и Его заповеди, он отвергает свое будущее.Посмотри внимательно, что разрушает твою жизнь? И ты увидишь, что это - беззаконие, грех. Этот узел никто сам не разрубит, и беззаконие и грех никто сам не очистит. Поэтому Господь в Своей любви заплатил великую цену за всех нас, - Он отдал на крест Иисуса Христа, о Котором пророк Иоанн сказал:Есть сила, которая очищает грех - это Кровь Иисуса Христа. Призови Иисуса в свою жизнь, покайся перед Богом. Он обещает:Не греши больше, не проклинай. Мудрый не проклинает.