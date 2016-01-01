Истинная церковь. Где она?

В наши дни бесчисленное множество течений и групп называют себя громким именем - Церковь. Вопрос о настоящей связи с Богом той или другой группы верующих является очень острым во все времена, вызывая споры, разделения и более серьезные конфликты. Для кого-то этот вопрос решается "по праву рождения", другие от невозможности его решить пытаются обойтись без принадлежности к какой-нибудь общине. Между тем, этот вопрос не так уж и сложен, как кажется.Давайте поразмышляем. Библия открывает нам, что Церковь подобна саду, винограднику, в котором на каждой веточке (то есть в каждом верующем) Бог, как Садовник или Виноградарь, выращивает плоды. Плоды эти необыкновенны, полезны людям и приятны Богу. Это(5:22). Апостол Петр добавляет (2 Петр. 1:8), что если это. Другими словами, люди, которые встали на христианский путь, должны понемногу становиться похожими на Иисуса Христа - кроткого, смиренного, терпеливого, преданного Своему Отцу и послушного Его Слову.- добавляет Апостол Петр.Вот и весь ответ. Если вы пришли к Богу и в вас есть желание полностью изменить свою жизнь и направить ее к чистоте, свету и вечности, то Бог будет Духом Своим очищать вас от всякого греха. Будет расти желание понять Бога, станут ясными многие места Библии, вы будете искать общения с людьми, которые, как и вы, пошли по этому пути. Именно тогда вы сможете отличить истину от самой искусной подделки, потому что только в настоящей Церкви ваша духовная потребность будет удовлетворяться, вы будете познавать Господа и приближаться к Нему.Если же вы пришли к Богу, покаялись, но не стремитесь к тому, чтобы привести свою жизнь в соответствие со Словом Божьим (Библией), то и в истинной Церкви вы не будете иметь радости в вере, счастья, и Бог будет далеко от вас.