Словарь библейских слов
ТАЛАНТ - греческая мера веса (ок. 26 кг.) и стоимости (приблизительная цена 26 кг. серебра).
ТАТЬ (слав.)- вор.
ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ (слав.) - венок из веток колючего кустарника.
ТЛЕНИЕ (слав.) - гибель.
ТОРЖИЩЕ (слав.) - рынок.
ТУК (слав.) - животный жир.
ТЬМА ТЕМ (слав.) - великое множество.
УДАВЛЕНИНА - мясо животного, которое было не заколото, а задушено; вообще, мясо с кровью. По закону Моисееву такое мясо считалось нечистым и непригодным в пищу.
ХИТОН - длинная мужская сорочка.