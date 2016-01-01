Словарь библейских слов

Словарь библейских слов



      ТАЛАНТ - греческая мера веса (ок. 26 кг.) и стоимости (приблизительная цена 26 кг. серебра).

      ТАТЬ (слав.)- вор.

      ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ (слав.) - венок из веток колючего кустарника.

      ТЛЕНИЕ (слав.) - гибель.

      ТОРЖИЩЕ (слав.) - рынок.

      ТУК (слав.) - животный жир.

      ТЬМА ТЕМ (слав.) - великое множество.

      УДАВЛЕНИНА - мясо животного, которое было не заколото, а задушено; вообще, мясо с кровью. По закону Моисееву такое мясо считалось нечистым и непригодным в пищу.

      ХИТОН - длинная мужская сорочка.



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ВЫПУСК 12 2000\1