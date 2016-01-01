Словарь библейских слов

ТАЛАНТ

ТАТЬ

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ

ТЛЕНИЕ

ТОРЖИЩЕ

ТУК

ТЬМА ТЕМ

УДАВЛЕНИНА

ХИТОН

- греческая мера веса (ок. 26 кг.) и стоимости (приблизительная цена 26 кг. серебра).(слав.)- вор.(слав.) - венок из веток колючего кустарника.(слав.) - гибель.(слав.) - рынок.(слав.) - животный жир.(слав.) - великое множество.- мясо животного, которое было не заколото, а задушено; вообще, мясо с кровью. По закону Моисееву такое мясо считалось нечистым и непригодным в пищу.- длинная мужская сорочка.