Где твое Евангелие?

Где твое Евангелие?


       В Палестине я беседовал с русским врачом. Его отношение к Мессии было неопределенным, даже безразличным. "Я далек от этих вопросов", - сказал он. Я спросил его: "Есть ли у вас Евангелие?" - "Да, есть где-то, но не знаю, где оно", - ответил мне врач. Ответ говорил сам за себя. Если мы не знаем, где наше Евангелие, то мы не знаем, где наша душа, где мы сами находимся. Я тут же выразил вслух свои мысли: "Скажи мне, где твое Евангелие, покажи мне, в каком виде оно, и я скажу тебе, кто ты".

       Если эта святая Книга лежит у вас где-то забытой, запыленной, то знайте, что и ваша душа в пыли.
       В Библии вы найдете слова Самого Бога. Из нее узнаете о Его всепрощающей любви и о пути спасения души вашей.


Профессор В.Ф. Марцинковский

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 12 2000\1