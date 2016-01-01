В Палестине я беседовал с русским врачом. Его отношение к Мессии было неопределенным, даже безразличным. "Я далек от этих вопросов", - сказал он. Я спросил его: "Есть ли у вас Евангелие?" - "Да, есть где-то, но не знаю, где оно", - ответил мне врач. Ответ говорил сам за себя. Если мы не знаем, где наше Евангелие, то мы не знаем, где наша душа, где мы сами находимся. Я тут же выразил вслух свои мысли: "Скажи мне, где твое Евангелие, покажи мне, в каком виде оно, и я скажу тебе, кто ты".Если эта святая Книга лежит у вас где-то забытой, запыленной, то знайте, что и ваша душа в пыли.В Библии вы найдете слова Самого Бога. Из нее узнаете о Его всепрощающей любви и о пути спасения души вашей.