Нам пишут

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Я узнала, что у вас есть газеты, которые вы выпускаете, и мне очень захотелось вам написать. Я очень хочу узнать побольше о Боге. Читайте далее ...

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Моя вера

Евгений ГудухинПросмотров: 4735
Рассказывает бывший кабацкий музыкант Евгений Гудухин. После уверования свое творчество посвятил проповеди Христа и сегодня является одним из самых известных исполнителей христианской популярной музыки. Записал четыре авторских альбома. Живет и работает в Киеве. Читайте далее...

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Последний миг

Ольга КулееваПросмотров: 4813
Семья наша была многодетная. Мать пила, с отцом развелись, и мы все с матерью уехали в Свердловскую область. Денег у нас не было, жить негде, скитались по вокзалам. Мать заставляла меня ходить по поездам, автобусам и попрошайничать. Читайте далее ...

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Слышать сердцем

Интервью провел Владимир ШклярПросмотров: 4897
Господь сказал, что каждая нация, каждый народ услышат о Христе. Глухие люди названы малочисленным народом СНГ. Их 17 миллионов на всей территории бывшего Советского Союза. Это действительно нация, народ со своей культурой, своим пониманием окружающего беззвучного мира. Это уникальный народ, горячо любимый Богом, находящийся под особенным наблюдением Его ока. Мы, кто может слышать физически, должны помочь глухим узнать о Боге. Читайте далее ...

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Конференция Христианских средств массовой информации

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Христианское радио и телевидение... Лет 15 назад эти слова могли бы вызвать улыбку или недоумение. Но вот уже более семи лет в эфир выходят христианские теле- и радиопередачи. Читайте далее ...

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Что будет с тобой?

Александр ЮчковскийПросмотров: 5890
Ко мне однажды подошла женщина и спросила: "Пастор, правда ли что в 2000 году придет Христос?" Мы живем сейчас в очень интересное время. Кончается 1999 год, скоро наступит новое тысячелетие. Да, мы действительно живем в последнее время. Читайте далее ...

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