Господь сказал, что каждая нация, каждый народ услышат о Христе. Глухие люди названы малочисленным народом СНГ. Их 17 миллионов на всей территории бывшего Советского Союза. Это действительно нация, народ со своей культурой, своим пониманием окружающего беззвучного мира. Это уникальный народ, горячо любимый Богом, находящийся под особенным наблюдением Его ока. Мы, кто может слышать физически, должны помочь глухим узнать о Боге. Читайте далее ...
Интервью провел Владимир ШклярПросмотров: 4897
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