Вопрос - ответ

По материалам сайта Церкви Христиан Веры Евангельской республики Белоруссии http://www.cxbe.by/Просмотров: 6282
Ответы на волнующие вопросы читайте далее...

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Бог всё держит в Своей власти!

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Как долго продлится кризис? Что нас ждёт впереди? Возможно ли избавиться от страха перед будущим? Ответы на эти вопросы в материале по книге Дэвида Вилкерсона «Видение» читайте далее...

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Длинношеий красавец

По материалам статьи Ланна ХофландаПросмотров: 8885
Жирафов и впрямь трудно не заметить, они возвышаются над остальными зверями. На сегодняшний день жирафы - вторые по величине наземные животные. Удивительные факты о жирафах в статье "Длинношеий красавец "

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Время благоприятное

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Какое положение человека следует считать самым безнадежным и страшным? Один мудрец ответил: «Когда человек вступает в старость без всяких средств к существованию». Другой сказал: «Когда человека отягчают неизлечимые недуги». Третий ответил: «Я не знаю более страшного и трагичного положения, как то, когда человек забыл, что он смертный и в этой забывчивости встречает смерть, не подготовившись к встрече с Богом».

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Не живи с диагнозом - живи с Иисусом!

Лада Шмель, г. Буча, Киевская областьПросмотров: 12613
Она погибала от наркотиков, теряла слух и зрение, находясь в последней стадии поражения СПИДом, она приготовила себе одежду на погребение... Но всё изменил Господь! Свидетельство Лады Шмель читайте далее...

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Ранами Его мы исцелились

Владимир Парфенович Шкляр, старший пресвитер Церкви г. ПензаПросмотров: 13092
Всем известен лозунг: "Здоровье народа - богатство страны". Это очень правильная мысль. Потому что здоровый человек может очень много трудиться, зарабатывать не только себе и своей семье на жизнь, но чтобы было из чего уделить и нуждающемуся.

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