Вопрос - ответ

По материалам статьи Ланна ХофландаПросмотров: 8885
Жирафов и впрямь трудно не заметить, они возвышаются над остальными зверями. На сегодняшний день жирафы - вторые по величине наземные животные. Удивительные факты о жирафах в статье "Длинношеий красавец "
Какое положение человека следует считать самым безнадежным и страшным? Один мудрец ответил: «Когда человек вступает в старость без всяких средств к существованию». Другой сказал: «Когда человека отягчают неизлечимые недуги». Третий ответил: «Я не знаю более страшного и трагичного положения, как то, когда человек забыл, что он смертный и в этой забывчивости встречает смерть, не подготовившись к встрече с Богом».
Лада Шмель, г. Буча, Киевская областьПросмотров: 12613
Она погибала от наркотиков, теряла слух и зрение, находясь в последней стадии поражения СПИДом, она приготовила себе одежду на погребение... Но всё изменил Господь! Свидетельство Лады Шмель читайте далее...
Владимир Парфенович Шкляр, старший пресвитер Церкви г. ПензаПросмотров: 13092
Всем известен лозунг: "Здоровье народа - богатство страны". Это очень правильная мысль. Потому что здоровый человек может очень много трудиться, зарабатывать не только себе и своей семье на жизнь, но чтобы было из чего уделить и нуждающемуся.